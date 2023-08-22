Італійський співак Тото Кутуньо на прес-конференції в Києві, 30 листопада 2015

Сьогодні, 22 серпня, помер відомий італійський співак і композитор Тото Кутуньо. Його не стало у віці 80 років.

Причина смерті поки невідома, проте варто зазначити, що артист багато років боровся з онкологією.

Співак помер близько 16:00 у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані, куди його раніше госпіталізували. Про смерть співака повідомив його менеджер агенції ANSA. За його словами, що в останні місяці після тривалої хвороби стан артиста погіршився.

Тото Кутуньо здобув популярність в 1983 році попри те, що на фестивалі «Санремо», де він виступав, його пісня здобула лише п’яте місце. Музичну кар’єру розпочав у 20 років, а участь у першому музичному конкурсі взяв у 13 років.

У березні 2019 року група народних депутатів України зверталася до тодішнього голови СБУ Василя Грицака з проханням оголосити Тото Кутуньо персоною нон ґрата через його проросійську позицію. Це відбулося напередодні його концерту в Києві. Зокрема, співак підтримав окупацію Росією Криму.

Зауважимо, що Кутуньо був широко популярним у Радянському Союзі та в Росії. У липні йому виповнилося 80 років.