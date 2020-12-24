Відомий український музичний оглядач кілька років хворів на тяжку хворобу

Музичний оглядач, продюсер, а також радіо та телеведучий Олександр Євтушенко помер у віці 63 роки. Про це у четвер, 24 грудня, повідомив народний артист України Тарас Чубай.

63-річний Олександр Євтушенко на початку листопада розповідав, що вже кілька років тяжко хворів на енцефалопатію – загальна назва дифузних незапальних уражень головного мозку з порушенням його функції. Ця хвороба дала ускладнення на серце.

«Я вже кілька років хворію на енцифалопатію – досить небезпечну хворобу, пов’язану з кров’яним тиском та проблемами з вестибулярним апаратом. Ця хвороба виявилася досить підступною, оскільки зараз, в якийсь момент я почав відчувати якісь дивовижні і невідомі мені раніше приступи. Ці приступи завжди супроводжувалися болями в лівій частині тіла, а також в голові», – писав він.

Що відомо про Олександра Євтушенка

Народився у 1957 році в місті Умань Черкаської області. Впроводж 1990-х років був редактором перших музичних періодичних видань, як-от газета «Аудіо-толока», альманах «Рок-око», музичний журнал «Галас». У 2002 році підготував декілька випусків газети про незалежну музику «Нєформат», а також активно співпрацював як журналіст з провідними виданнями: «День», «Слово просвіти», «ПІК», «Собеседник», «Дзеркало тижня» та інших.

Спільно з аудіокомпанією «Атлантик» започаткував велику аудіосерію «Українська колекція. Рок-легенди України», яка складалася із записів Тараса Петриненка, гуртів «Кому Вниз», «Брати Гадюкіни», «Пікардійська терція», «Мертвий півень», «Плач Єремії» тощо. Також в різні роки Євтушенко був прес-аташе найзнаковіших українських фестивалів «Червона рута-89-91-93», «Перлини сезону-98-99», «Таврійські Ігри-94-96», «Альтернатива. Львів-95-96», «Мазепа-фест. Полтава» та інших.

Співавтор книги «Зірки Червоної Рути», автор книги-каталогу «100 альбомів з України. Вибрана дискографія», української рок-енциклопедії «Легенди химерного краю», «Обличчя музики. Творчі портрети українських зірок», монографії «КОМУ ВНИЗ: Музика Високого Духу».