Владімір Жиріновський був відомий своїми агресивними висловлюваннями щодо України

Низка російських ЗМІ у п'ятницю, 25 березня, повідомили про смерть українофоба, російського політика Владіміра Жиріновського. Цю інформацію розповсюдив російський сенатор Алєксандр Пронюшкін. Згодом інший член парламенту РФ Вячеслав Володін цю інформацію заперечив.

Відомо, що Владімір Жиріновский останнім часом сильно хворів, останню добу провів у комі. 25 березня російський сенатор Алєксандр Пронюшкін повідомив про смерть Жиріновського у своєму Telegram, його процитувала низка російських ЗМІ. Згодом Пронюшкін видалив своє повідомлення, а член парламенту РФ Вячеслав Володін написав, що Жиріновський живий, однак перебуває у вкрай поганому стані.

Російський політик Владімір Жиріновский відомий своїми скандальними заявами щодо України. Він також часто заявляв про необхідність захопити Київ та всю Україну. Наприклад, у березні 2014 року після анексії Росією Криму Жиріновский надіслав урядам Польщі, Угорщини та Румунії провести референдуми та розділити Україну. Загалом він часто публічно висловлювався щодо поділу України і навіть оприлюднив конкретні пропозиції.

У 2015 році Владімір Жиріновский заявив, що так звані «ДНР» та «ЛНР» створили американці, щоб викачувати з Росії гроші. Генеральна прокуратура у 2018 році встановила причетність російських політиків, у тому числі Жириновського, до підтримки «ЛНР» та «ДНР».

Також Жиріновский закликав Росію бомбардувати Україну у ніч з 31 грудня 2021 року на 1 січня цього року.