Григорій Чапкіс помер у віці 91 року

Помер відомий український танцівник і хореограф, член журі шоу «Танці з зірками» Григорій Чапкіс. Про його смерть на своїй сторінці в Instagram повідомив син Григорія Чапкіса.

91-річний Григорій Чапкіс помер 13 червня унаслідок загострення важкої хвороби та ускладнень після коронавірусу. Взимку він кілька разів потрапляв до реанімації через запалення легень.

Григорій Чапкіс народився 1930 року в Кишиневі. Під час Другої світової війни його сім'ю евакуювали з Молдови в Казахстан. У 1944 році, під час повернення з евакуації, Чапкіси захворіли на тиф, тому змушені були зупинитися в Києві, де Григорій Чапкіс вступив до училища і став танцівником.

Під час гастролей він виступав перед лідерами багатьох держав. Також він працював хореографом у київському театрі імені Івана Франка, виступав у складі Державного ансамблю танцю УРСР під керуванням Павла Вірського та був головним танцмейстером Віденського балу. Григорій Чапкіс відкрив свою школу танців Чапкіса та був одним із постійних членів журі шоу «Танці з зірками».

Хореограф був одружений чотири рази та мав двох дітей – Григорія та Лілію. Мав нагороду Народного артиста України та орден Князя Ярослава Мудрого V ступеня.