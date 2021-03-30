Відомий український продюсер Олександр Сірий помер у Києві

Колишній генеральний продюсер «Першого каналу» та директор Freedom Hall Олександр Сірий помер у Києві від коронавірусу. Йому було 59 років.

Про смерть Олександра Сірого повідомили його друзі у понеділок, 29 березня. «Факти» пишуть, що після 7 березня стан продюсера погіршився і його госпіталізували до «Феофанії», де він помер від ускладнень від коронавірусу.

Що відомо про Олександа Сірого

Колишній генеральний продюсер «Першого каналу» та директор Freedom Hall. Народився в 1962 році у Львові. Закінчив Львівську музичну школу ім. С. Крушельницької та Донецьку державну консерваторію ім. С. Прокоф’єва.

Протягом багатьох років був режисером Міжнародного легкоатлетичного турніру «Zepter – Зірки жердини». Він же організував такі шоу, як «Міс Європа» у 2006 році та бенефіс Анастасії Волочкової.

Був продюсером таких виконавців, як Do-ping, Алекса, Ассоль, Саша Дюма, Ігор Закус, Христина Коц-Готліб, Man Sound та інших. Він також очолював компанію ICMG, яка у 2007 році організувала виступ популярного джазового гітариста зі США Маркуса Міллера – лауреата премії Греммі.