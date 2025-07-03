У 2022 році Тетяна Шеліга перенесла складну операцію на серці

У четвер, 3 липня, у віці 76 років померла акторка театру та кіно Тетяна Шеліга. Про це повідомила її донька Анастасія Савицька-Шеліга.

Відомо, що акторка останні кілька років мала серйозні проблеми зі здоров'ям. У 2022 році Тетяна Шеліга перенесла складну операцію на серці – через майже повністю закриту аорту їй встановили стент. Про погіршення стану здоров’я акторки її донька повідомляла у понеділок, 30 червня.

Дату та час прощання з Шелігою повідомлять згодом.

Що відомо про Тетяну Шелігу

Тетяна Шеліга народилася 10 грудня 1948 року в Києві. У 1972 році закінчила Школу-студію ім. Немировича-Данченка при МХАТ у Москві, згодом 24 роки працювала у Севастопольському театрі російської драми.

У 1995 році стала актрисою Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки. А у 1996 році отримала звання «Заслужена артистка України». Шеліга також активно знімалася в кіно, зокрема, вона відома за роллю в комедійному телесеріалі «Коли ми вдома».