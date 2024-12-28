Олівія Хассі у ролі Джульєтти

Британо-аргентинська актриса Олівія Хассі Ейслі, відома насамперед завдяки ролі Джульєтти в фільмі «Ромео та Джульєтти» Франка Дзеффіреллі 1968 року, померла на 74-му році життя. Про це пише Variety.

Режисер Марк Вестіс повідомив, що актриса померла від онкологічного захворювання. 2008 року у неї було діагностовано рак молочної залози, 2018-го стався рецидив.

«Олівія була видатною людиною, чия теплота, мудрість і чиста доброта торкнулися життя всіх, хто її знав. … Олівія прожила життя повне пристрасті, любові, відданості мистецтву, духовності та доброти до тварин», – йдеться у повідомленні.

Олівії Хассі було 73 роки (фото IMDb)

Олівія Хассі народилася 1951 року в Буенос-Айресі. Її батько був знаменитим аргентиським оперним співаком, а мати англійка. Хассі виросла у Лондоні. Вперше на екрані вона з'явилася у 13 років, а вже у 16 ​​зіграла роль Джульєтти в легендарному оскароносному фільмі режисера Франка Дзеффіреллі «Ромео та Джульєтта».

1974 року Хассі зіграла головну роль у фільмі жахів Боба Кларка «Чорне Різдво», ця картина сьогодні вважається родоначальником жанру слешер. Актриса знялася у кількох десятках стрічок, у тому числі «Ісус з Назарету», міні-серіалі «Воно», «Смерть на Нілі» та «Айвенго».

Восени 2014 року Олівія Хассі взяла участь у зйомках фільму «Соціальне самогубство» британського режисера Брюса Вебба, який переносить історію Ромео та Джульєтти у сучасний світ соціальних мереж. У цьому проекті також зайнятий Леонард Вайтінг, партнер Олівії по фільму Дзеффіреллі. Вайтінг та Хассі зіграли фільмі батьків Джулії (нинішньої Джульєтти), в образі якої постає реальна дочка Олівії Індія Айслі.

У 2022 році Хассі та інші актори фільму «Ромео та Джульєтта» звинуватили студію Paramount у сексуальній експлуатації неповнолітніх. Свої моральні збатки вони оцінили у 100 млн доларів, проте позов програли.