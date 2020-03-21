Померла Ірина Бекешкіна

Фонд «Демократичні ініціативи» з кінця 90-х років організовує екзит-поли під час виборів в Україні

Померла соціологиня, директорка фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

«Передчасно пішла з життя Ірина Бекешкіна – відома українська соціологиня, директорка фонду "Демократичні ініціативи", старша наукова співробітниця Інституту соціології НАН України, одна із найавторитетніших науковців, людина, яка щиро любила свій народ та Україну», – повідомила прес-служба Фонду 21 березня.

Ірина Бекешкіна народилася у 1952 році у Свердловській області Росії. Закінчила філософський факультет Київського університету імені Т. Г. Шевченка і аспірантуру Інституту філософії АН УРСР. Кандидатка філософських наук, авторка понад 100 наукових праць та публікацій.

Працювала науковою редакторкою журналу «Філософська думка», науковою співробітницею Інституту філософії АН УРСР. З 1991 року – наукова співробітниця Інституту соціології НАН України.

З 1996 року працювала у фонді «Демократичні ініціативи», який з кінця 90-х років організовує екзит-поли під час виборів в Україні. У 2001 році стала його наковою керівницею, а у 2010 році очолила фонд після смерті його засновника Ілька Кучеріва.