Однією із найвідоміших у кар'єрі актриси була роль Есмеральди у «Соборі Паризької Богоматері»

У віці 95-ти років померла італійська акторка Джина Лоллобриджида. Вона народилася 4 липня 1927 року в італійському Суб'яко, її батько був меблярем. В неї було три сестри.

У 1945 році родина переїхала на околицю Риму. Майбутня актриса спочатку підробляла як вулична художниця, малюючи карикатури. З 1946-го року вона почала зніматись в кіно.

Акторці виповнилось 95 років

Слава прийшла до неї після картини Крістіана-Жака «Фанфан-тюльпан» (1952), де її партнером був Жерар Філіпп. Фільм отримав нагороду Каннського кінофестивалю. В Канни вона приїздила і у 2003-му році, коли фестиваль відкривав римейк фільму, а її роль зіграла Пенелопа Крус.

Загалом у фільмографії актриси – понад 60 фільмів, її вважають однією з найуспішніших акторок 50-60-х років. Її партнерами у кіно були Гамфрі Богарт, Френк Сінатра та інші.

Славу Лоллабриджиді принесла роль у фільмі «Фанфан-тюльпан»

Лоллобриджида нагороджена орденами «За заслуги перед Італійською Республікою», а також була кавалером орденом Почесного легіону.

У 2018 році акторка отримала зірку на Алеї слави Голлівуду в Лос-Анджелесі.

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