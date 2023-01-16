Померла зірка європейського кіно Джина Лоллобриджида
У віці 95-ти років померла італійська акторка Джина Лоллобриджида. Вона народилася 4 липня 1927 року в італійському Суб'яко, її батько був меблярем. В неї було три сестри.
У 1945 році родина переїхала на околицю Риму. Майбутня актриса спочатку підробляла як вулична художниця, малюючи карикатури. З 1946-го року вона почала зніматись в кіно.
Акторці виповнилось 95 років
Слава прийшла до неї після картини Крістіана-Жака «Фанфан-тюльпан» (1952), де її партнером був Жерар Філіпп. Фільм отримав нагороду Каннського кінофестивалю. В Канни вона приїздила і у 2003-му році, коли фестиваль відкривав римейк фільму, а її роль зіграла Пенелопа Крус.
Загалом у фільмографії актриси – понад 60 фільмів, її вважають однією з найуспішніших акторок 50-60-х років. Її партнерами у кіно були Гамфрі Богарт, Френк Сінатра та інші.
Славу Лоллабриджиді принесла роль у фільмі «Фанфан-тюльпан»
Лоллобриджида нагороджена орденами «За заслуги перед Італійською Республікою», а також була кавалером орденом Почесного легіону.
У 2018 році акторка отримала зірку на Алеї слави Голлівуду в Лос-Анджелесі.
Вибрана фільмографія:
- 1946 - Чорний орел
- 1950 - Аліна
- 1952 - Фанфан-Тюльпан
- 1952 - Нічні красуні
- 1953 - Перемогти диявола
- 1953 - Хліб, кохання та фантазія
- 1955 - Найкрасивіша жінка у світі
- 1956 - Собор Паризької Богоматері
- 1958 - Анна з Брукліна
- 1959 - Соломон і цариця Савська
- 1961 - Приходь у вересні
- 1963 - Імперська Венера - Поліна
- 1964 - Солом'яна вдова
- 1965 - Лялечки
- 1966 - Готель Парадізо
- 1968 - Приватний флот сержанта О'Фаррелла
- 1968 - Доброго вечора, місіс Кемпбелл
- 1968 - Трюкач
- 1973 - Смертний гріх
- 1995 - Сто та одна ніч Симона Сінема
- 1997 - XXL