Вахтангу Кікабідзе було 84 роки

Помер легендарний грузинський артист та співак Вахтанг Кікабідзе. Йому було 84 роки. Про це повідомило грузинське ТБ «Мтаварі Архі". Телеканал не уточнює причин смерті.

Вахтанг Кікабідзе народився 19 липня 1938 року у Тбілісі, навчався у Тбіліському університеті. У 1959 році почав працювати у Тбіліській філармонії. У 1966 році дебютував в кіно, знявшись у фільмі «Зустріч в горах». Співав в квартеті «Діело». У 1966 році Вахтанг Кікабідзе прийшов в ансамбль «Орера». У 1969 році вперше знявся у Георгія Данелії у фільмі «Не журись!». Серед найвідоміших його фільмів «Мелодії Верійського кварталу», «Міміно», «Будь здоровий, дорогий!» тощо.

Актор відмовився від російського ордена «Дружби» у серпні 2008 року після вторгнення Росії у Грузію та скасував усі концерти в Росії.

У 2015 році Вахтанг Кікабідзе сольні концерти у Києві та Львові присвятив пам'яті Небесної сотні.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну допомагав українським військовим, зокрема купив мікроавтобус із сухпайком для українських захисників.

Про смерть Кікабідзе повідомляли під час масових протестів під будинком парламенту в Тбілісі 24 червня 2022 року. Проте актор спростував це.