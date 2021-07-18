Надія Оксенчук померла після важкої хвороби

На 64 році життя після важкої хвороби померла колишня керівниця міського управління освіти Надія Оксенчук. Про це у неділю, 18 липня, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Епоха Оксенчук назавжди запам‘ятається як ренесанс освіти у Львові. Дякуємо за все!», – написав Андрій Садовий.

За рішенням родини, Надію Оксенчук поховають в Одесі. Громада Львова висловлює співчуття рідним та близьким.

Нагадаємо, що Надія Оксенчук очолювала управління освіти Львівської міськради з серпня 2006 року до лютого 2011 року. Після звільнення з посади вона була радницею міського голови з питань освіти. У 2015 році Надія Оксенчук звільнилась з Львівської міськради та очолила департамент освіти і науки Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.