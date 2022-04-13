Ларисі Хоролець було 73 роки

На 74-му році життя померла перша міністерка культури незалежної України Лариса Хоролець, повідомило пізно ввечері 12 квітня Міністерство культури та інформаційної політики.

«Зупинилося серце Лариси Хоролець, першої міністра культури України. Лариса Іванівна була професіоналом своєї справи: педагог, драматургиня, актриса. Колектив міністерства культури та інформаційної політики висловлює щирі співчуття близьким та рідним пані Лариси», – йдеться у повідомленні.

Лариса Хоролець народилася 25 серпня 1948 року в Києві. Вона була радянською й українською акторкою театру і кіно, драматургинею, політикинею.

Хоролець обіймала посаду міністра культури України з 24 серпня 1991 до 17 листопада 1992 року. До цього, з 7 липня 1991 року, вона очолювала Міністерство Культури Української РСР