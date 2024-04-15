Елеанор Копполі було 87 років

Режисерка та сценаристка Елеанор Коппола померла у своєму домі у Резерфорді (Каліфорнія) у віці 87 років. Вона була дружиною знаменитого режисера Френсіса Форда Копполи. Про це повідомляє Deadline.

Елеанор Ніл народилась 4 травня 1936 року у Каліфорнії, переїхала до Лос-Анджелеса, де навчалась у Каліфорнійському університеті. Там у 1963 році вона познайомилася з Френсісом Копполою, працюючи асистенткою у його режисерському дебюті «Божевілля 13».

Вона часто документувала те, що відбувалось на знімальному майданчику її знаменитого чоловіка. Зокрема вона є авторкою одного із найвідоміших фільмів про створення кіно «Серця темряви: Апокаліпсис режисера» (1991). За нього Елеанор Коппола отримала премію «Еммі» у 1992 році.

Вона також зняла романтичні комедії «Париж зачекає» (2016) та «Кохання, кохання, кохання» (2020).

Елеонор Коппола багато працювала як художниця. Її фотографії, малюнки та концептуальні твори експонували в галереях і музеях по всьому світу.

В Елеанор та Френсіса Форда Коппол було троє дітей, які також почали працювати в кіноіндустрії. Джан-Карло ще дитиною з'являвся у фільмах свого батька, але загинув у 22 роки. Роман Коппола зняв кілька власних фільмів, згодом став успішним продюсером, зокрема співпрацює з Весом Андерсоном. Він є президентом кінокомпанії свого батька American Zoetrope у Сан-Франциско.

Софія Коппола після короткої та не надто вдалої акторської кар’єри стала успішною режисеркою («Марія-Антуанетта», «Труднощі перекладу», «Прісцилла»).