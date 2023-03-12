Тамара Дідик померла у віці 87 років

У суботу, 11 березня, у віці 87 років померла народна артистка України, колишня провідна солістка Львівської опери Тамара Дідик. Про це 12 березня повідомили на сторінці театру.

«Тамара Софронівна Дідик понад тридцять років була солісткою Львівського театру опери та балету. З 1989 року — доцент Львівської музичної академії ім. Лисенка. Володіючи голосом приємного тембру, широкого діапазону співачка виконала більше 52 ролей», — зазначено у повідомленні театру.

Тамара Дідик народилася 17 вересня 1935 року на Тернопільщині. Спершу працювала у львівському театрі імені Марії Заньковецької. У 1960 – 1993 роках була провідною солісткою Львівської опери, володіла лірико-драматичним сопрано. Згодом викладала на кафедрі народних інструментів музичної академії.