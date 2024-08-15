Акторці було 94 роки

У віці 94 років померла американська акторка Джина Роулендс, чотириразова володарка «Еммі» та дворазова – премії «Золотий глобус». Також вона була двічі номінована на «Оскар». Про це повідомляє ВВС.

Вона померла у своєму будинку в Індіан-Веллсі, Каліфорнія. Причина смерті не повідомлялася, але відомо, що вона страждала на хворобу Альцгеймера. 19 червня акторці виповнилося 94 роки.

Вона народилась у Вісконсині, переїхала до Нью-Йорка. Акторську кар’єру почала на Бродвеї. Її дебютом став The Seven Year Itch. У 1956 році вона зіграла головну роль у бродвейській виставі «Серед ночі».

Джина Роулендс, найбільш відома за ролями у фільмах «Інша жінка», «Жінка під впливом», «Глорія», «Ключ від усіх дверей».

Вона була дружиною режисера Джона Кассаветіса. У 2004 році вона знялася у фільмі свого сина Ніка Кассаветіса «Щоденник памʼяті», де зіграла жінку, яка страждає на деменцію.

У 2015 році Роулендс отримала почесний «Оскар» за внесок у кіномистецтво і з того часу більше не знімалась.