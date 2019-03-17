Помічник Дубневича хотів закрити справи в НАБУ за 3,5 млн доларів

Національне антикорупційне бюро оприлюднило дані розслідування про розкрадання газу на ТЕЦ в Новому Роздолі та Новояворівську, а також заволодіння коштами «Укрзалізниці». Відповідно до інформації правоохоронців, тодішній помічник народного депутата Ярослава Дубневича мав намір передати НАБУ до 3,5 млн доларів за закриття цих кримінальних проваджень та уникнення відповідальності.

Прес-служба НАБУ повідомила, що впродовж 2015–2017 років тодішній перший заступник начальника філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» (в оперативному листуванні ця особа згадується як «Эдик») спільно з народним депутатом – головою Комітету ВР з питань транспорту, помічником-консультантом якого він був, організували корупційну схему. Через підконтрольні підприємства-посередники вони постачали на «Укрзалізницю» продукцію залізничного призначення за завищеними цінами, через що остання зазнала збитків на загальну суму понад 200 млн грн.

Коли ці факти стали активно досліджувати детективи НАБУ і порушили кримінальне провадження, «Эдик» занервував та почав шукати шляхи, як «домовитися» з НАБУ. Наприкінці 2016 року «Эдик» дізнався, що його знайомий, працівник СБУ (у листуванні «Дима М») товаришує з бізнесменом Андрієм Рогозою (в листуванні «RAN»), який підтримує дружні стосунки із особою, яка нібито має певні зв’язки з Національним антикорупційним бюро України (в листуванні — «Женя Шевченко»).

«Эдик» звернувся до працівника СБУ («Дима М»), аби той допоміг йому налагодити комунікацію з представниками НАБУ, уповноваженими ухвалювати рішення у кримінальних провадженнях, які зачіпали інтереси «Эдика» та його шефа. За що «Эдик», як видно з листування, пообіцяв добре заплатити, зазначило НАБУ.

Отримавши обіцянку щедрої сплати за посередницькі послуги, «Дима М» став обговорювати деталі з Андрієм Рогозою. Опісля останній пішов до свого знайомого, Шевченка Євгена, та повідомив, що до нього, через третіх осіб, звернувся «Эдик» як представник інтересів народного депутата. «Эдик» прагнув закриття всіх кримінальних проваджень, де фігурує «Корпорація «КРТ», кінцевим бенефіціаром якої є народний депутат.

«Ціна питання», як видно з листування, була наступною: 0,5-1 млн дол. США за закриття кримінальних проваджень по «Укрзалізниці», 2-2,5 млн дол. США за закриття кримінальних проваджень за фактом розкрадання газу на двох ТЕЦ», ­– повідомила прес-служба НАБУ.

Після чого Євген Шевченко звернувся до детективів Національного бюро та повідомив про пропозицію, яка надійшла йому від «Эдика». Євген був переконаний, що обставини сприяли фіксації причетності цієї особи та народного депутата не тільки до злочинних схем із розкрадання коштів «Укрзалізниці», а й можливої прямої пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі Національного антикорупційного бюро України, що є карним злочином (ст.369 КК України). Однак після тривалих перемовин передача грошей не відбулася.

«Якоїсь миті «Эдик», вочевидь, щось запідозрив (давався взнаки його попередній досвід оперативної роботи в лавах СБУ) або зневірився у спроможності Євгена Шевченка «вирішити питання», тому припинив їх ініціювати», – йдеться в повідомленні.

Схема НАБУ про перемовини помічника нардепа з посередниками (натисніть для збільшення)

Прес-служба НАБУ не розголошує ПІБ людини на псевдо «Эдик», однак найімовірніше йдеться про нині вже колишнього помічника народного депутата Ярослава Дубневича та екс-заступника начальника філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» Едуарда Пушкаренка.

Як повідомляв ZAXID.NET, 21 лютого детективи НАБУ затримали його в аеропорту «Бориспіль». Едуарда Пушкаренка та ще сімох осіб НАБУ підозрює в закупівлі стрілочної продукції за завищеними цінами, що призвело до збитків для «Укрзалізниці» на суму понад 93 млн грн.

Екс-помічника Ярослава Дубневича оголосили в розшук 23 січня 2019 року. У зв’язку з цією ж справою наприкінці 2018 року голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький передав генеральному прокурору Юрієві Луценку подання про зняття недоторканності з Ярослава Дубневича.

У поданні йшлося про те, що Дубневич може бути причетним до привласнення 93,2 млн грн філії «Центру забезпечення виробництва ПАТ «Укрзалізниця» під час поставки товарів за завищеними цінами у 2015-2017 роках.

Коментарів самого Едуарда Пушкаренка щодо інформації, яку НАБУ оприлюднила 17 березня, наразі немає.

В даних НАБУ фігурує підприємець Андрій Рогоза, який нещодавно став учасником скандалу про розкрадання в оборонній галузі. Наприкінці лютого програма журналістських розслідувань «Наші гроші з Денісом Бігусом» оприлюднила розслідування, у якому йдеться, що син заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони Олега Гладковського — Ігор є учасником оборудок з розкрадання в оборонному комплексі України. Журналісти стверджували, що 2015 року Гладковський-молодший разом із Андрієм Рогозою та ще кількома знайомими організував постачання контрабандних російських деталей низької якості для української військової техніки. У такий спосіб він та його знайомі нібито отримали щонайменше 250 млн грн.

Зокрема, журналісти оприлюднили листування Рогози про суми хабарів для ГПУ, СБУ, ДФС за закриття кримінальних справ.

Також в матеріалах розслідувачів є листування того ж Євгена Шевченка, який нібито є позаштатним працівником НАБУ. Журналісти стверджують, що він також заробляв на контрабанді деталей.