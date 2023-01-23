У Чернівцях наразі визначають локації для встановлення дефибріляторів

У спортзалах, торгових центрах, на вокзалах та в інших громадських місцях у Чернівцях встановлять 11 автоматичних дефібриляторів. Раніше автоматичні зовнішні дефібрилятори вже встановили у місцевому ЦНАПі та на Калинівському ринку. Медобладнання місто отримало від польського «Фонду міжнародної солідарності». Наразі у Чернівцях готують точний перелік локацій, де встановлять дефібрилятори, якими зможуть користуватися будь-які люди до приїзду «швидкої».

Як повідомила прес-служба управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради, до цього часу у місті дефібрилятори були лише у спеціалізованих закладах – поліклініках, лікарнях. Чернівці отримали від польського «Фонду Міжнародної Солідарності» 15 автоматичних дефібриляторів. Один з них передали до військової частини, ще три – до міської лікарні. 11 дефібриляторів планують розмістити у громадських місцях.

«Нещодавно завдяки благодійникам уже встановили автоматичні зовнішні дефібрилятори у ЦНАПі та на Калинівському ринку. Це – відома світова практика, коли у громадському місці в разі потреби, поки їде «швидка», будь-хто з перехожих має доступ до приладу і може надати необхідну допомогу. Звісно, для цього мають бути проведені спеціальні навчання», – зазначила каже Галина Бовкун, заступниця начальника управління охорони здоров’я.

За словами Віталія Смандича, депутата Чернівецької міськради та керівника навчально-тренінгового центру симуляційної медицини, ці прилади прості у користуванні цивільних людей: необхідно натиснути кнопку – і вони дають чіткі інструкції, які дії виконувати. «Працюємо над тим, аби якомога більше людей опанували навички надання першої домедичної допомоги», – уточнив Віталій Смандич.

Наразі у Чернівцях створили робочу групу для створення переліку локацій, формування відповідних груп для навчання, технічного забезпечення і обслуговування приладів.