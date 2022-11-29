Під час війни ситуації бувають різні, тож усім варто знати, як у критичних ситуаціях викликати "швидку"

За відсутності постійного енергопостачання нерідко виникають і перебої зі зв'язком, коли непросто додзвонитися до ектрених служб, зокрема, на «швидку», а поруч є люди, яким терміново потрібна допомога медиків: зв’язку нема або «103» не відповідає, приватної машини, якою можна відвезти хворого до лікарні, поруч нема. Та й не у всіх випадках хворого можна везти до лікарні приватним транспортом. Як діяти в такій ситуації?

Управління охорони здоров’я Львівської міської ради оприлюднило алгоритм і черговість дій, як звертатися за екстреною медичною допомогою. Нехай ці поради про всяк випадок будуть під рукою.

1. Спробуйте набрати номер «103» з мобільного

2. При відсутності мобільного зв’язку , наберіть «103» зі стаціонарного телефона (якщо він у вас є).

3. Наберіть резервні номери (стаціонарного/мобільного) оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги відповідного регіону з мобільного чи стаціонарного телефонів

4. Наберіть через інтернет додатки номерів оперативно- диспетчерської служби (Скайп, Ватсап, Телеграм, Вайбер)

5. Спробуйте набрати номери інших екстрених служб: 112,101,102 або альтернативні номери ДСНС, Нацполіції.

6. Наберіть стаціонарні номери телефону місцевих підстанцій/пунктів базування бригад ЕМД.

7. Зверніться до пункту постійного чи тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги, поліції, ДСНС, пунктів незламності.

8. Самостійно зверніться до лікарні.

9. Зупиніть автомобіль «швидкої», поліції, пожежників та попросіть про допомогу.