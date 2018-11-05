Понад 150 львівських танцюристів презентували етно-виставу на честь 100-річчя ЗУНР. Фото дня

КультураКатерина Родак, сьогодні, 09:591950

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Ансамбль танцю «Юність» презентує етно-виставу «Зглянься, Роде..» з нагоди 100-річчя проголошення ЗУНР у Львівському палаці естетичного виховання учнівської молоді (вул. Петрушевича,2). У виставі взяли участь три склади ансамблю - понад 150 учасників віком від 8 до 30 років.

У постановці використано українські народні мелодії та твори відомих композиторів України, зокрема Мирослава Скорика, Євгена Станковича, Ганни Гаврилець, народного артиста України Ігоря Білозіра. Етно-вистава, яку готували два роки, складається з одинадцяти тематичних частин: «Дохристиянські вірування. Капище», «Боротьба християн і язичників», «Хрещення України – Русі», «До Бога», «Дохристиянський обряд «Івана Купала», «Весілля», «Голодомор», «Оплодотворення Землею», «Народні месники. УПА», «Небесна Сотня. Реквієм», «Благослови, Земле».

Усі Фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

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