Пошкоджене поліцейське авто біля стадіону в Індонезії, де сталася бійка й тиснява, через яку загинули понад 170 людей

Щонайменше 174 людини загинули в результаті тисняви і задухи на футбольному матчі в Індонезії. Ще 11 серйозно травмовані, пише в неділю, 2 жовтня, BBC з посиланням на місцеву поліцію. Водночас кількість жертв може зрости – місцеве агентство з ліквідації наслідків стихійних лих ще збирає дані про загиблих.

Трагедія сталася на стадіоні в місті Маланге під час гри між місцевим клубом «Арема» і командою «Персебая» з Сурабаї, адміністративного центру провінції Східна Ява.

Матч закінчився перемогою гостей з рахунком 3:2. Після фінального свистка тисячі вболівальників «Ареми» вибігли на поле, почалися сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ, почалася тиснява.

За даними медиків, у більшості випадків причиною смерті стала задуха.

Заворушення продовжилися й за межами стадіону, було спалено кілька поліцейських автомобілів. Загинули також двоє поліцейських.

| URGENTE: Al menos 127 muertos y cerca de 200 heridos enfrentamientos en Indonesia en la que se considera la peor tragedia en un estadio de fútbol de la historia. pic.twitter.com/MYllmOnmlq — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 2, 2022

Очевидці звинуватили у трагедії поліцію. Один із них розповів, що поліція «безперервно і швидко» стріляла газовими гранатами в натовп після того, як ситуація з фанатами стала напруженою.

Міжнародний союз футбольних асоціацій (FIFA) заявив, що стюарди чи поліція взагалі не повинні використовувати газ для стримування натовпу на матчах.

Влада країни почала розслідування інциденту. Футбольна федерація Індонезії заборонила «Аремі» проводити домашні матчі до кінця сезону і перенесла на тиждень всі найближчі ігри.

Насильство і заворушення на футбольних матчах в Індонезії ставалися і раніше. Футбольні клуби «Арема» і «Персебая» – давні і принципові суперники.

Фанатам «Персебая» заборонили купувати квитки на гру через побоювання нових сутичок. Однак, як повідомив в іnstagram міністр безпеки Індонезії Мохаммад Махфуд, на матч на стадіоні, що вміщає 38 тисяч глядачів, було продано 42 тисячі квитків.

Ця трагедія стала другою за кількістю загиблих на футбольних матчах за всю історію. Найстрашніша з них сталася у місті Ліма (столиці Перу) в 1964 році. Тоді на відбірному етапі Олімпійських ігор під час матчу між Перу та Аргентиною сталася тиснява через завершення. Загинули 320 людей, більше тисячі отримали травми, зазначає «Бабель».