Понад 1 тис. українців вислала Чехія через недійсні дозволи на роботу

Працювати у Чехії з польськими дозволами – незаконно

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 16:564730

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Понад 1 тис. українців вислала Чехія через недійсні дозволи на роботу
фото чеської поліції
Заробітчани та поліція Чехії

Торік Чехія депортувала понад 1 тис. громадян України, які незаконно працювали у країні з польськими дозволами на роботу. Про це розповів посол України у Чехії Євген Перебийніс, пише «Європейська правда».

«Йдеться здебільшого про так звану м’яку депортацію. Тобто їх не хапають і вивозять, а просто ставлять у паспорт штамп, на підставі якого вони мають до певного числа залишити територію Чехії», – розповів посол, уточнивши, що депортованим також забороняють в’їзд до ЄС від одного до трьох років.

Перебийніс наголосив, що чеський уряд декларує бажання активніше залучати робочу силу з України. Водночас процедура працевлаштування українців є надзвичайно складною і триває в деяких випадках 5-6 місяців.

«Через це уряд критикують ті чеські підприємці, які зацікавлені отримати робочу силу з України, вони закликають спростити цю систему. У відповідь на це чеський уряд ініціював спеціальні проекти, якими передбачено збільшення кількості дозволів на роботу саме для громадян України з 3,5 тисяч до 7 тис. на рік», – розповів посол.

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