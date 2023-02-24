У роковини початку повномасштабної російсько-української війни понад 30 світових зірок-амбасадорів фандрейзингової платформи «United24» звернулися до українців зі словами підтримки. Вони записали спільне відеозвернення, яке 24 лютого опублікував сайт платформи.

Спільне відео записали акторка Джулія Робертс, актор і режисер Морган Фрімен, актор Метт Деймон, французький художник JR, американський кінорежисер Вес Андерсон, музиканти гурту Imagine Dragons, американський історик Тімоті Снайдер – загалом понад 30 світових зірок.

«Українські брати й сестри! Рік тому російські танки перетнули український кордон. Знайте, що ваші хоробрість, стійкість, сила і гідність під час вашої боротьби зі злом є натхненням для усього світу», – промовив Міша Коллінз українською мовою.

«За наш мир, наш добробут, нашу свободу», – звернувся Снайдер.

United24 – глобальна ініціатива з підтримки України, яку українська влада запустила 5 травня 2022 року. На платформі відбувається збір коштів для армії, медиків та на гуманітарні потреби.