Американський історик Тімоті Снайдер зібрав майже 1,3 млн доларів на «Ловця шахідів»
6 таких систем вже захищають енергетичні об‘єкти України від російських атак
Професор Єльського університету Тімоті Снайдер зібрав 1268196 доларів на систему протидії російським дронам, так званого «Ловця шахедів». Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він нагадав, що 6 таких систем вже захищають енергетичні об‘єкти України від російських атак.
«Завдяки збору Тімоті закупимо ще більше «ловців»…Вдячний нашому амбасадору Тімоті Снайдеру та кожному, хто зробив свій внесок у посилення енергобезпеки України», – написав Федоров в Telegram.
На платформі UNITED24 зазначили, що загалом через UNITED24 на цей збір були переказані 11278 платежів.
«Якщо ви допомогли у цьому зборі, ви допомогли врятувати життя. Дякую вам. Навколо нас твориться історія, і в кожного з нас є свої ролі, великі чи маленькі, які ми можемо зіграти», – сказав сам Тімоті Снайдер
Михайло Федоров додав, що збір підтримали також Гілларі Клінтон та Ювал Ной Харарі.
«Ловець шахедів» — це система протидії дронам, яка допоможе виявляти та перехоплювати ворожі безпілотники; приглушить сигнал GPS ворожих дронів на підльоті до об'єктів інфраструктури або міст; на шляхах наближення «Шахедів» випускатиме надшвидкі дрони, які наздоганятимуть та знищуватимуть у повітрі ворожі БпЛА; підвищить ефективність протиповітряної оборони України.