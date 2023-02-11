Професор Єльського університету Тімоті Снайдер

Професор Єльського університету Тімоті Снайдер зібрав 1268196 доларів на систему протидії російським дронам, так званого «Ловця шахедів». Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що 6 таких систем вже захищають енергетичні об‘єкти України від російських атак.

«Завдяки збору Тімоті закупимо ще більше «ловців»…Вдячний нашому амбасадору Тімоті Снайдеру та кожному, хто зробив свій внесок у посилення енергобезпеки України», – написав Федоров в Telegram.

На платформі UNITED24 зазначили, що загалом через UNITED24 на цей збір були переказані 11278 платежів.

«Якщо ви допомогли у цьому зборі, ви допомогли врятувати життя. Дякую вам. Навколо нас твориться історія, і в кожного з нас є свої ролі, великі чи маленькі, які ми можемо зіграти», – сказав сам Тімоті Снайдер

Михайло Федоров додав, що збір підтримали також Гілларі Клінтон та Ювал Ной Харарі.

«Ловець шахедів» — це система протидії дронам, яка допоможе виявляти та перехоплювати ворожі безпілотники; приглушить сигнал GPS ворожих дронів на підльоті до об'єктів інфраструктури або міст; на шляхах наближення «Шахедів» випускатиме надшвидкі дрони, які наздоганятимуть та знищуватимуть у повітрі ворожі БпЛА; підвищить ефективність протиповітряної оборони України.