Придбання держоблігацій

Наразі сума цих інвестицій в підтримку країни перевищила 1 мільярд гривень в еквіваленті. Всього було продано гривневих облігацій на суму 857 мільйонів, в доларах на суму 5,6 мільйона та в євро об’ємом 73 тисячі. При цьому на понад 300 мільйонів гривень клієнти придбали облігації онлайн у мобільному додатку Sense SuperApp.

Для того, щоб інвестувати кошти у гривневі облігації, потрібно лише:

бути користувачем Sense SuperApp;

мати картку або поточний гривневий рахунок в «Альфа-Банку Україна»;

бути громадянином (резидентом) України віком від 18 років.

Наразі для придбання в Sense SuperApp доступні 4 випуски гривневих облігацій: 3 та 6 місяців, а також 1,3 та 1,5 роки. Ставки фіксовані та складають 9,5%, 10%, 11% та 11,5% відповідно.

Для подання заявки на придбання валютних облігацій або отримання додаткової консультації потрібно звернутися до менеджера банку через електронну скриньку securities@alfabank.kiev.ua.

Нагадаємо, що всі операції з ОВДП в «Альфа-Банку Україна» під час воєнного стану проводяться без комісій.