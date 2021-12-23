Альфа-Банк Україна запускає 10% кешбеку на послуги Київстар в Sense SuperApp

З 23 грудня 2021 року всі клієнти цифрового банку Sense SuperApp із номером Київстар зможуть отримувати 10% кешбеку на послуги мобільного зв'язку. Нова бонусна пропозиція – продовження стратегічної співпраці між мобільним оператором та банком.

«Ми фокусуємося на створенні нових для ринку пропозицій, максимально зручних для клієнта. І раді, що з допомогою партнерів можемо створювати на базі Sense SuperApp екосистему не лише різноманітних продуктів, але й вигідних. Такий принцип працює: 1,3 мільйона людей уже вибрали наш цифровий банк», – розповіла Ольга Філіпенко, виконавчий директор Альфа-Банку Україна.

«Половина клієнтів Sense SuperApp – абоненти Київстар, і тепер всі вони зможуть щомісяця заощаджувати 10% своїх витрат на мобільний зв’язок. Якщо й ви хочете економити, то скоріше приєднуйтеся до клієнтів банку!» – прокоментував Павло Даніман, директор з розвитку нових напрямків бізнесу на масовому ринку у Київстар.

Отримати кешбек на послуги Київстар можуть як діючі, так і нові клієнти цифрового банку. Для цього достатньо користуватися карткою Caméléon та обрати відповідну категорію в розділі програми винагород Cash'U CLUB. Якщо нова категорія кешбеку ще не відображається у додатку, то його потрібно оновити.

Один раз на місяць банк буде повертати 10% витрат за номером Київстар на рахунок програми винагород Cash'U CLUB. Клієнти зможуть отримати кешбек за більшість послуг мобільного зв’язку: оплату тарифу або інших послуг, наприклад, Київстар ТБ, замовлення додаткових пакетів мегабайтів та хвилин, за послуги у роумінгу тощо. Щомісяця таким чином можна повертати до 300 грн.

Разом з кешбеком на мобільні послуги клієнти Sense SuperApp можуть обирати щомісяця до 7 інших категорій товарів та послуг, за які будуть отримувати від 1 до 10% на рахунок програми винагород. Окрім вигідних умов банківських послуг, абоненти Київстар у додатку можуть повноцінно керувати своїм номером телефону: перевіряти баланс, змінювати тариф, замовляти або відключати додаткові послуги тощо. А у більш ніж 530 магазинах Київстар можна дізнатися все про додаток Sense SuperApp, встановити його й одразу оформити банківську картку на вигідних умовах.