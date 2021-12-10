Платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ виповнилося два роки

11 грудня платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ святкує два роки з моменту запуску. У 2021 році кількість абонентів, що користуються послугою, збільшилась майже удвічі, в порівнянні з 2020 роком. Цьому сприяло збільшення обсягів відеобібліотеки, ексклюзивні та допрем'єрні покази, збільшення дитячого контенту.

«Одним з головних досягнень платформи цього року стало те, що Київстар ТБ тепер доступний абонентам будь-якого оператора чи інтернет-провайдера. Разом зі стрімким зростанням контенту на платформі, зручності користування та доступності послуги, платформа змогла збільшити абонентську базу вдвічі», – прокоментувала Тетяна Лукинюк, директорка з розвитку бізнесу на масовому ринку компанії "Київстар".

За рік, що минає, загальна кількість контенту на платформі збільшилася з 10 до 20 тис. одиниць. Найпопулярнішими жанрами є екшн, комедія та драма. Користувачі Київстар ТБ знайдуть на платформі відомі зарубіжні серіали від світових студій FOX та Showtime, вітчизняні та зарубіжні фільми, кінопрем'єри та кінокласику.

З понад 300 телеканалів, що пропонує Київстар ТБ, основну перевагу глядачі платформи надають національним, а серед тематичних каналів найкраще дивляться кіно, дитячий та пізнавальний контент. Більшість ТБ-каналів на платформі за замовчуванням транслюються у HD-якості. Додатково глядачі платформи мають можливість дивитися власні канали Київстар ТБ, які транслюють контент із відеобібліотеки без перерви на рекламу. Серед 50 різножанрових каналів можна знайти кіно, серіали, мультфільми, а також релакс-канали та спеціальний канал до свят «КС ТБ | Новорічний 2022». Завдяки урізноманітненню відеоконтенту, абоненти стали проводити більше часту на платформі Київстар ТБ. Зокрема, тривалість перегляду фільмів та серіалів у 2021 році збільшилась, у середньому, на 36%. А, загалом, кожен користувач ТВ платформи, в середньому, переглядає відеоконтент близько 80 годин на місяць.

«Ми постійно поповнюємо бібліотеку різножанровим контентом, як зарубіжним, так і вітчизняного виробництва, тому запрошуємо глядачів приєднатися до нашого марафону ексклюзивних прем'єр. Раді, що глядачі мають змогу обрати для себе інформаційні, розважальні, пізнавальні або спортивні продукти. Прагнемо й надалі підтримувати українських виробників та транслювати локальний контент, а також пропонувати підписникам ще більше ексклюзивів і допрем'єрних показів, цінуючи їхній вибір на користь Київстар ТБ», – зазначив керівник Київстар ТБ Павло Рибак.

Цьогоріч на платформі Київстар ТБ вийшло сім ексклюзивів від українських продакшенів, серед яких «Кріпосна», «Скажене весілля-3», «Слов'яни», «Голос країни. Перезавантаження», «Ліпсінк батл», «Світ навиворіт» й «Одруження наосліп». Крім цього, глядачі мали змогу першими переглянути серіали «Джек & Лондон», «Ангели-2», «Моя улюблена Страшко», «Ментівські війни. Харків-3» та «Опер за викликом-5» до їхньої телевізійної прем'єри.

У жовтні цього року на Київстар ТБ з'явився окремий розділ з аудіоказками українською мовою, який нараховує понад 350 народних й авторських творів, а також понад 1500 мультфільмів і мультсеріалів, найпопулярнішими з яких є «Смурфики», «Губка Боб Квадратні Штани», «Шрек», «Мадагаскар» та «Щенячий патруль».

Також, однією з переваг платформи є можливість переглядати контент із п'яти різних девайсів. Що цікаво, 50% абонентів користуються послугою Київстар ТБ з мобільних телефонів. На думку спеціалістів компанії, цьому сприяє збільшення території доступу до швидкісного мобільного інтернету, що дало абонентам можливість дивитись улюблені фільми та серіали у будь-якому місці, де є покриття 4G мережі. 30% абонентів переглядають відеоконтент з домашнього телевізору. Решта – користуються ТВ-приставками і ноутбуками.