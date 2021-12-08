Абоненти Київстар вже три роки рятують хворих малюків

Спільній ініціативі Київстар та платформи dobro.ua від МБФ Українська Біржа Благодійності «Дитяча надія» виповнилося три роки. За цей час абоненти мобільного оператора завдяки регулярній підтримці проєкту перерахували понад 9 мільйонів гривень та допомогли з обладнанням 39 дитячим відділенням в Україні.

У грудні 2018 року Київстар спільно з Українською біржею благодійності (нині – dobro.ua) запровадив прозорий і простий інструмент допомоги – систему благодійних SMS, що надає абонентам передплачуваного зв’язку можливість перераховувати кошти на благодійність швидко та зручно завдяки повідомленням. Основна мета «Дитячої надії» – допомогти дітям з вадами серця та онкологічними захворюваннями шляхом придбання необхідного обладнання та медичних інструментів в лікарні. За час існування ініціативи дитячою надією стали 153 тисячі абонентів Київстар, 18,5 тисяч з яких налаштували регулярну пожертву та щомісяця допомагають дітям із хворобами серця та онкологічними захворюваннями. Середній розмір пожертви через SMS становить 15 гривень.

«Ініціатива «Дитяча надія» доводить теорію маленьких добрих справ – разом тисячі невеликих пожертв наших абонентів становлять вже 9 мільйонів гривень, за які вдалося придбати життєво необхідне обладнання для сотень маленьких пацієнтів. Щомісяця збір для ініціативи в середньому приносять 300-350 тисяч гривень, на які можна забезпечити допомогою щонайменше одне дитяче відділення. Ми вдячні кожному абоненту за небайдужість, адже лише спільними зусиллями можемо змінювати світ на краще», – зазначає Ганна Захараш, директорка із корпоративних комунікацій Київстар.

Завдяки всім залученим коштам, які перераховували абоненти Київстар за допомогою SMS-повідомлень, було закуплено та передано обладнання та матеріали для 15 лікарень в Києві, Одесі, Дніпрі та Львові. Щороку ці медичні заклади допомагають долати хвороби близько 50 тисячам маленьких пацієнтів. За запитом лікарень куплено: датчики до УЗД-апаратів, термостати в лабораторії, холтери, електрокардіографи, інфузійні насоси, монітори пацієнтів, медичні ліжка та каталки, ламінарні шафи, морозильники для зберігання крові та її компонентів, мікроскопи в лабораторію, операційний стіл та інше.

«Завдяки співпраці з Київстар ми маємо змогу говорити на широку аудиторію про важливість регулярної та системної благодійності. Більшість внесків люди роблять разово й емоційно, але наш спільний проєкт «Дитяча надія» про регулярну підписку на добрі справи. І його головна риса – ефективність. Тільки системний підхід та планування дозволяють якісно змінити українську медичну систему. Дякуємо абонентам Київстар за врятовані життя не тільки тут і зараз, але й у майбутньому», – зазначає Ірина Гуцал, директорка платформи dobro.ua, МБФ «Українська Біржа Благодійності».

Всі абоненти передплаченого зв’язку Київстар мають можливість обрати напрямок допомоги (онко чи кардіо), та один з чотирьох регіонів країни (Київ, Дніпро, Львів та Одеса), в лікарні яких будуть спрямовані їхні благодійні внески. Пожертва може бути разовою, від 1 до 3000 гривень, або регулярною – 5, 10, 15 та 20 гривень. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн. Кошти, які абоненти жертвують через SMS, не обтяжуються податками – 100% пожертв перераховуються УББ на реалізацію проєкту. Звіти щодо використання коштів можна переглянути на порталі dobro.ua.

Переглянути подробиці та підтримати ініціативу можна за посиланням.