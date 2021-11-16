Акція «Спробуй Суперсилу» від Київстар

Акція «Спробуй Суперсилу» триватиме з 15 листопада до 31 грудня 2021 року.

Суперсили – це додаткові сервіси, які абоненти можуть обирати відповідно до своїх потреб, для доповнення основного тарифного пакету послуг. В залежності від наповнення своїх тарифних планів та форми обслуговування абоненти зможуть підключити на вибір наступні Суперсили:

Додаткові 5 ГБ для інтернету;

для інтернету; Додаткові 100 хвилин для дзвінків на інші мобільні та міські мережі України;

для дзвінків на інші мобільні та міські мережі України; Послугу Відео на ходу, яка дозволяє дивитися популярні стрімінгові сервіси без списання гігабайтів (YouTube (включно з Kids), Apple TV, Netflix, MEGOGO, Київстар ТБ та багато інших);

яка дозволяє дивитися популярні стрімінгові сервіси без списання гігабайтів (YouTube (включно з Kids), Apple TV, Netflix, MEGOGO, Київстар ТБ та багато інших); Розширений пакет Київстар ТБ.

Нагадаємо, що в жовтні 2021 Київстар запустив нові тарифні плани «ТВІЙ» для передплати та «ВАШ» для контрактних та бізнес-клієнтів, що надають можливість абонентам змінювати наповнення послуг в пакетах згідно зі своїми потребами. І допомагають їм в цьому Суперсили.

Акція «Спробуй Суперсилу» дає можливість більшості абонентів Київстар випробувати додаткові сервіси без зміни свого тарифу. Найбільшою популярністю серед абонентів користуються 5 ГБ мобільного інтернету, 100 хвилин на інші мережі, послуга Відео на ходу та Київстар ТБ, тому їх й запропонували в рамках акції.

Обрати свою Суперсилу та перевірити можливість її підключення можна у додатку Мій Київстар, зателефонувавши на безкоштовний номер 500 або набравши спеціальний USSD-код *500*4# чи звернутися до консультантів у магазини мережі Київстар.