Понад три сотні гімнасток позмагалися на Всеукраїнському турнірі «Перлина Львова»

СпортМарічка Кулачковська, 4 червня, 17:15 4980

Відео до теми

До теми

У місті завершився Всеукраїнський турнір із гімнастики «Перлина Львова». Цими стартами спортивний клуб «Грація» традиційно відзначив свій день народження ‒ уже п’ятнадцятий за ліком.

Щороку турнір «Перлина Львова» збирає усе більше учасниць та розширює географію. Цього разу свої вміння демонстрували більше 300 гімнасток із Києва, Луцька, Чернівців, Чернігова та Ізмаїла. Велика конкуренція, хоч і змушувала хвилюватись, однак спортсменки вміло тамували переживання.

Спортсменка з Ізмаїла Влада Сара розповіла: «Треба виходити на килим із таким настроєм, ніби впевнена, що займеш перше місце. І не треба взагалі хвилюватися, чи думати про суперниць, тому що інакше будуть великі втрати предмета».

Судді оцінюють складність, техніку виконання елементів, хореографію. Також звертають увагу на артистизм спортсменок. Керівник СК «Грація» Любов Гринюка зазначила: «На жаль, правила дуже жорсткі стали, дуже судді вимогливі до гімнасток. Дуже дорого коштують втрати предмета. Якщо спортсменка хоче зайняти призове місце, вона не має права на жодну маленьку помилку».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Відео до теми

До теми

Львівська гімнастка Христина Погранична здобула чотири медалі на Чемпіонаті Європи ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук