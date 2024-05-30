Кількість поліції не завжди допомагає

Каннський фестиваль завершився, але його підсумки все ще підбивають. Зокрема, поліція, яка опублікувала звіт про події під час 77-го Каннського кінофестивалю. Зокрема з’явилась новина, яку обговорюють більше, ніж переможців. Двоє людей на скутерах викрали розкішний годинник просто на набережній Круазетт, головній вулиці, посеред Каннського фестивалю, а потім втекли.

Набережна Круазетт у Каннах. Фото hotels.com

Чоловік втратив годинник вартістю 250 тис. євро. Підозрюваних розшукує поліція. За кілька днів до того також у відвідувача фестивалю вкрали годинник вартістю 150 тис. євро.

Це при тому, що Каннський фестиваль завжди з особливою уважністю ставився до питань безпеки. У маленьке курортне містечко протягом 12 фестивальних днів приїзlять сотні тисяч людей. Приблизно 2,5 тисячі зірок, 4,5 тисяч журналістів, а от кишенькових злодіїв та повій, для яких ці дні є найприбутковішими в році, ніхто і не рахує.

Фото Spica Life

Поліції на фестивалі завжди було дуже багато. Декілька років тому Круазетт обладнали десятками камер. Тепер після Монако це найбільш контрольована територія Лазурного берега (а отже і світу). Також порядок охороняє армія.

Завжди для того, аби потрапити до фестивального палацу потрібно пройти три кордони охорони.

Фото Каннського кінофестивалю

Також на дахах розставлені снайпери для екстрених випадків. Увечері, в момент проведення церемоній, довколишні вулиці перекривають, а запрошення на усі фестивальні заходи є іменними.

З 2015 року дирекція також заборонила селфі на знаменитих каннських червоних сходах. За словами представника охорони, це зроблено, «щоб люди не зупинялися на сходах, а швидше проходили – з метою безпеки».

Ну і про безпеку інформаційну. Цікаво, що організатори блокують доступ преси до головного журі кіноконкурсу (усе спілкування обмежене двома прес-конференціями). У вирішальний день, коли повинні оголосити список переможців, журі ізюлюють на віллі, яку охороняють не гірше від Алькатрасу. У суддів конфіскуть усі мобільні гаджети, щоб підсумки конкурсу залишалися в таємниці до визначеного часу. І, як свідчать результати цього року, роблять це небезпідставно, адже кількість обурених є величезною.

Проте навіть при таких заходах безпеки криміналу не уникнути. Серед найвідоміших каннських крадіжок – пограбування бутіка Картьє у травні 2015 року: четверо озброєних грабіжників забрали коштовностей на суму 17,5 млн євро. Ювелірні вироби цієї компанії повинні були прикрашати багатьох зірок на урочистих проходах по червоній доріжці.

А кілька років тому під час Каннського фестивалю також було скоєно пограбування ювелірного дому Chopard (саме він виготовляє «Золоту пальмову гілку»). Тоді сума збитків сягнула 130 млн доларів. Злочинці дістались до сейфу у маленькому готелі. У ювелірному домі вважали, що якщо уникати «розкручених» місць, буде безпечніше.

Золота пальмова гілка. Фото Fairmined

Про пограбування під час Каннського фестивалю знаменитий Барян Де Пальма навіть зняв фільм «Фатальна жінка». Так що годинники є не найбільшими втратами під час Каннського фестивалю.