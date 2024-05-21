Дональда Трампа зіграв Себастьян Стен

Представники Дональда Трампа обурені фільмом Алі Аббасі «Учень», який бере участь в основному конкурсі 77-го Каннського кінофестивалю.

Фільм, що показує молоді роки та становлення Трампа, настільки не сподобався його представникам, що вони погрожують судом авторам картина, повідомляє Independent.

Попри те, що світова прем'єра фільму відбулася лише 20 травня, передвиборний штаб Трампа одразу відреагував на фільм та висловив своє обурення.

«Ми подамо позов до суду, аби спростувати хибні твердження цих уявних режисерів. Це сміття – чиста вигадка, яка творить сенсаційну брехню. Вона вже давно розвінчана», – заявив представник штабу Стівен Чунг, який, утім, не пояснив, де він міг бачити фільм.

«Не існує гарного метафоричного способу впоратися зі зростаючою хвилею фашизму. Є лише брудний шлях. Є лише банальний шлях. Я думаю, що проблема світу полягає в тому, що хороші люди надто довго мовчали. Отже, я думаю, настав час зробити фільми актуальними. Прийшов час знову зробити фільми політичними», – вважає режисер фільму Алі Аббасі.

Нагадаємо, у центрі історії – стосунки Трампа з адвокатом Роєм Коном та першою дружиною Іванною.