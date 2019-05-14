Порошенко нагородив президента Єврокомісії орденом Ярослава Мудрого I ступеня

Порошенко нагородив Жан-Клода Юнкера орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня

Президент України Петро Порошенко у вівторок, 14 травня, нагородив голову Європейської комісії Жан-Клода Юнкера орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня.

«Щиро вітаю великого друга України президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера з високою державною нагородою – орденом Ярослава Мудрого. Від імені України привітав президента і подякував за особистий внесок у розвиток співробітництва між Україною та ЄС», – написав Порошенко у Facebook.

Згідно з указом президента України, який зачитав на церемонії нагородження заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, орден Ярослава Мудрого присуджено голові Єврокомісії за персональний внесок у розвиток співпраці між Україною та ЄС, за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Церемонія нагородження відбулася у вівторок у Брюсселі, де Порошенко перебуває з робочим візитом з нагоди 10-річчя Східного партнерства.

Зазначимо, орден князя Ярослава Мудрого заснований 23 серпня 1995 року. Його вручають за видатні особисті заслуги перед українською державою в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за благодійну, гуманістичну та громадську діяльність. Вищим за цей орден для українців є звання «Герой України», а для іноземців – «орден Свободи».