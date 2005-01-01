Порошенко запропонував Верховній Раді звільнити Валерію Гонтареву з посади голови Нацбанку

Валерія Гонтарева подала у відставку 10 травня

Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду проекти постанов про звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку України та призначення на цю посаду Якова Смолія, який зараз виконує обов’язки голови НБУ.

Відповідні проекти постанов зареєстровані у четвер, 18 січня.

Нагадаємо, що Валерія Гонтарева 10 квітня заявила про свою відставку з 10 травня, обов'язки голови Нацбанку поки виконує Яків Смолій. Остаточно вона позбудеться посади тільки після звільнення Верховною Радою.

Згідно із законом «Про Національний банк України», голову НБУ призначає на посаду парламент за президентським поданням терміном на 7 років.

Гонтарева очолювала Нацбанк з 19 червня 2014 року до 10 травня 2017 року.