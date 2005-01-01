Порошенко запропонував Верховній Раді звільнити Валерію Гонтареву з посади голови Нацбанку

Гонтарева з вересня перебуває в неоплачуваній відпустці

ЕкономікаВолодимир Пиріг, сьогодні, 19:192591

До теми

Порошенко запропонував Верховній Раді звільнити Валерію Гонтареву з посади голови Нацбанку
фото з відкритих джерел
Валерія Гонтарева подала у відставку 10 травня

Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду проекти постанов про звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку України та призначення на цю посаду Якова Смолія, який зараз виконує обов’язки голови НБУ.

Відповідні проекти постанов зареєстровані у четвер, 18 січня.

Нагадаємо, що Валерія Гонтарева 10 квітня заявила про свою відставку з 10 травня, обов'язки голови Нацбанку поки виконує Яків Смолій. Остаточно вона позбудеться посади тільки після звільнення Верховною Радою.

Згідно із законом «Про Національний банк України», голову НБУ призначає на посаду парламент за президентським поданням терміном на 7 років.

Гонтарева очолювала Нацбанк з 19 червня 2014 року до 10 травня 2017 року.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

ГПУ прокоментувала розслідування Al Jazeera щодо виведення грошей Януковича з України ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук