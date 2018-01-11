ГПУ прокоментувала розслідування Al Jazeera щодо виведення грошей Януковича з України

Наразі ГПУ не може ані спростувати, ані підтвердити легітимність документа, який оприлюднило видання Al Jazeera

У Генпрокуратурі відреагували на публікацію виданням Al Jazeera нібито рішення Краматорського райсуду щодо спецконфіскації грошей екс-президента Віктора Януковича та причетності до цієї справи екс-голови Валерії Гонтаревої. Про це під час брифінгу заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін, повідомляє Еспресо.TV.

За словами Єніна, наразі ГПУ не може ані спростувати, ані підтвердити легітимність документа, який оприлюднило видання Al Jazeera в результаті свого розслідування. Це пов'язано з тим, що документ не має ані підписів, ані печатки, ані унікального судового номеру.

«Стосовно Гонтаревої, ICU (компанія Investment Capital Ukraine) і низки інших прізвищ і компаній, які були згадані перш за все в українському сегменті медіа. Діяльність як ICU, так і окремих посадовців, банків, є предметом цілої низки інших кримінальних проваджень, не лише в рамках слідства ГПУ, а й інших правоохоронних органів», – наголосив Єнін.

Через це, за його словами, він не може говорити про розслідування щодо цих чиновників та компанії в рамках слідства.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні катарське новинне агентство Al Jazeera оприлюднило розслідування, у якому вказується, що українська інвестиційна компанія Investment Capital Ukraine, яку очолює Валерія Гонтарева, нібито причетна до виведення Віктором Януковичем із України 1,5 млрд доларів США.

У свою чергу, в НБУ заперечили такі звинувачення, заявивши, що під час виконання компанією брокерських функцій усі документи і виписки з рахунків у державному банку повністю відповідали вимогам законодавства.