З понад ₴30 млрд «грошей Януковича» використали лише ₴5 млрд, – ГПУ

Станом на сьогоднішній день освоєно лише 5 млрд грн з понад 30 млрд грн «грошей Януковича». Про це в інтерв'ю «5 каналу» заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

За його словами, на сьогодні освоєно лише 5 млрд грн з понад 30 млрд грн, які підлягали спеціальній конфіскації.

«Я не виключаю, що цим питанням може зайнятися той чи інший слідчий орган, бо коли Верховна Рада ухвалює зміни до бюджету всередині літа цього року, а до кінця року зазначені кошти не освоєні, тут, щонайменше, є певні сумніви», – додав заступник генпрокурора.

Нагадаємо, що у квітні 2017 року суд конфіскував до держбюджету 1,5 млрд доларів заарештованих на рахунках колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. В травні ГПУ заявила, що завершена операція по зарахуванню 1,1 млрд доларів на рахунки Держказначейства, а додатково ще 200 млн доларів в цінних паперах будуть передані Мінфіну.