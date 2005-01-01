Суд наклав арешт на незадекларований $1 млн готівки екс-заступника адміністрації Януковича

Юрію Чмирю відмовили в поверненні вилучених коштів

Суд наклав арешт на вилучені кошти екс-заступника адміністрації президента Віктора Януковича, колишнього голови Сумської обласної державної адміністрації, нині депутата Сумської облради Юрія Чмиря. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко у Facebook.

Він нагадав, що в липні 2017 року під час проведення обшуку індивідуального банківського сейфу слідчі виявили та вилучили понад 1 млн доларів США.

«За клопотанням прокуратури Печерським районним судом міста Києва накладено арешт на вилучені кошти вказаної особи, які, ймовірно, отримані з неофіційних джерел та з яких не було сплачено податки до державного бюджету», – написав Лисенко.

Він додав, що в грудні 2017 року слідчий суддя відмовив Чмирю в поверненні вилучених коштів.

Нагадаємо, у колишнього екс-заступника голови адміністрації Януковича Чмиря знайшли незадекларовані 1,1 млн доларів. Генеральна прокуратура підозрює колишнього заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича в причетності до організації силового розгону активістів Євромайдану в 2014 р.

Раніше стосовно Чмиря було відкрито кримінальну справу за підозрою у зловживанні службовим становищем. За інформацією правоохоронців, будучи губернатором Сумської області, Чмирь неодноразово змушував одного з посадових осіб сплачувати йому 50 тис. доларів.