Антоніу Кошта відвідав Київ та підписав меморандум про надання Україні до 250 млн євро допомоги

Україна отримає від Португалії до 250 млн євро фінансової підтримку. Відповідний меморандум у суботу, 21 травня, підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Португалії Антоніу Коштою.

Перший транш у розмірі до 100 млн євро Україна має отримати вже цього року.

«Це допоможе Україні зберегти макроекономічну стабільність під час війни та дасть можливість скоріше відновитися після нашої перемоги. Перемога буде за нами, у нас немає сумніву. Нас підтримує вся Європа й увесь цивілізований світ», – повідомив Денис Шмигаль.

Фото Урядового порталу

Як зазначено на Урядовому порталі, кошти переважно надаватимуться через Міжнародний валютний фонд. Також є можливим залучення інших держав-членів ЄС та багатосторонніх інституцій.

Під час зустрічі Денис Шмигаль подякував Португалії за прийом українських громадян, за рішення відновити роботу посольства Португалії в Києві та особисто Антоніу Кошті за візит до Києва та Ірпеня.

«Я ніколи не забуду візит в Ірпінь. Рівні руйнування та насильства є абсолютно руйнівними. Я дав свідчення про злісні, невибіркові та невиправдані напади», – написав Кошта у Twitter.

Також під час зустрічі прем’єр-міністр Португалії зауважив, що це перший візит глави уряду його країни в Україну за історію двосторонніх відносин. Він підкреслив, що Португалія стоїть поряд з Україною в цій війні.

Як напередодні інформував ZAXID.NET, Португалія надасть Україні велику партію військової допомоги.