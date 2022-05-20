Португалія надасть Україні 15 гусеничних бронетранспортерів М113А4

Португалія надасть Україні військову допомогу, яка складається зі стрілецької зброї, важкої техніки, артилерії і засобів зв’язку, повідомляє у п’ятницю, 20 травня, польський сайт Defence24.

Пакет військової допомоги, який Португалія доставить Україні, включає:

15 гусеничних бронетранспортерів М113А4;

4 бронемашини Iveco M 40.12;

5 буксируваних гаубиць М114 калібру 155 мм;

50 радіостанцій;

стрілецьку зброю.

Раніше уряд Португалії схвалив передачу 15 бронетранспортерів М113, закуплених за вигідною ціною у США. Пентагон повинен був завчасно попросити Португалію відправити їх в Україну.

Також до України наприкінці травня має приїхати прем’єр-міністр Португалії, однак про точну дату цього візиту наразі невідомо.

Додамо, що найбільше зброї Україна отримала від США. Також серед ключових постачальників Україні зброї для відбиття російської навали є Польща. Україна також отримувала норвезьку і британську зброю, а також зброю від прибалтійських та інших країн.