Адміністрація Джо Байдена оголосила про новий безпековий пакет підтримки України в розмірі 100 млн доларів. Про це повідомив президент США Джо Байден, пише «Європейська правда».

«Сьогодні я оголошую про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, який надасть Україні додаткову артилерію, радари та інше обладнання, яке вони вже ефективно використовують на полі бою», – заявив Джо Байден.

Держсекретар США Ентоні Блінкен теж оприлюднив заяву, у якій повідомив, що на доручення президента схвалює вилучення десятого пакету додаткових озброєнь та техніки для оборони України із запасів Міністерства оборони США на суму до 100 млн доларів.

Таким чином, загальна військова допомога США Україні у вигляді зброї та спорядження вже склала приблизно 3,9 млрд доларів з того часу, як 24 лютого Росія почала війну проти України.

Окрім цього, Джо Байден ще має підписати законопроєкт, який дозволить виділити на допомогу Україні ще 40 млрд доларів.