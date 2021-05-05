Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила екс-заступника гендиректора одного з державних концернів оборонної сфери на розкраданні оптичних прицілів на 500 тис. грн. Про це повідомила прес-служба СБУ в середу, 5 травня.

За даними слідства, чиновник налагодив схему, через яку його учасники перепродавали комплектуючі до стрілецької зброї третім особам. Зокрема, приціли вони отримували зі складу озброєння ЗСУ, які згодом переоформлювали нібито для проведення ремонту.

«Проте, фактично, ремонтні роботи елементів зброї не проводились, а комплектуючі привласнювались організатором схеми», – йдеться в повідомленні.

Імені підозрюваного, а також назву державного концерну та де він розташований не повідомляють. Відомо лише, що заходи із викриття схеми проводилися за процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Посадовцю повідомили про підозру за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За якою саме частиною цієї статті відкрили провадження СБУ не уточнило. Матеріали справи вже скерували до суду.