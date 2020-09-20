Грабіжники вирвали гроші з рук львів'янина біля обмінника на зупинці громадського транспорту

У суботу, 19 вересня, на зупинці громадського транспорту на вул. Володимира Великого у Львові грабіжники вирвали з рук львів’янина 1800 доларів США та намагалися втекти. Нападників затримали патрульні поліцейські з допомогою очевидців.

Як повідомили в патрульній поліції Львівщини, інцидент трапився близько 17:00 на зупинці громадського транспорту на вул. Володимира Великого. Поруч на зупинці розміщений обмінник валют. Троє грабіжників вирвали з рук 38-річного чоловіка 1800 доларів США і намагалися втекти. Поки постраждалий намагався наздогнати злодіїв, небайдужий перехожий, який став свідком події, викликав на місце поліцію та допоміг затримати нападників.

Відео з місця події патрульної поліції

Наподалік місця події патрульні затримали трьох підозрюваних у грабежі. Чоловіків доставили у Франківський відділ поліції для встановлення обставин та осіб. Їм загрожує відповідальність за ст. 186 (Грабіж) ККУ.