Корабель Аметист не був введений в експлуатацію, але перебуває на балансі Морської пошуково-рятувальної служби

На причалі в селищі Олександрівка, розташованому неподалік Чорноморська Одеської області, почало тонути судно «Аметист» Морської пошуково-рятувальної служби. Судно почало йти під воду в середу, 25 листопада, приблизно о 16:00.

Як повідомила «Думская» з посиланням на працівників служби, навколо тонучого буксира утворилася пляма нафтопродуктів. Персонал бази відкачував воду з відсіків, але станом на початок ночі середи їм не вдалося локалізувати аварію.

Рятувальники розповіли, що на стоянці в Олександрівці кілька років поспіль відбувалися крадіжки металу. Невідомі знімали з суден, що перебувають біля причалів, водонепроникні двері і перегородки.

«Аметист» – морський рятувальний буксир, побудований в 1977 році, довжина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водотоннажність 1670 тонн. Швидкість 13,5 вузлів, екіпаж 35 людей. Судно не було введено в експлуатацію, але перебувало на балансі казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба».