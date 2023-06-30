У липні можна продовжувати засівати культури на місце невдалих сходів або грядки, що звільняються після ранніх культур

Поливи в липні – одна з найважчих робіт кожного дачника. Якщо краплинний полив у вас лише у планах, частково врятує мульчування. Кількість поливів замульчованих грядок у рази менша, ніж звичайних. Бур’яни після прополювання цілком згодяться для цієї справи. Крім того, саме в липні починається період переробки зібраного врожаю.

Але садові роботи лише цим не обмежуються. У липні можна продовжувати засівати культури на місце невдалих сходів або грядки, що звільняються після ранніх культур, висаджувати в теплиці овочі «другої хвилі», при належному догляді – продовжувати посадки саджанців із закритою кореневою системою. Коли саме все це варто робити, підкаже посівний календар від «Зеленої садиби».

Посівний календар на липень 2023 року

Сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 4, 7, 8, 12, 13, 18, 24-28, 31, несприятливі – 1, 2, 3, 5, 6, 16, 17, 29, 30.

Коренеплоди:

картопля – 4, 7, 8;

редис – 4, 18, 24-28, 31;

морква, буряк, пастернак – 7, 8;

редька, ріпа – 7, 8, 24-28, 31.

Цибулеві:

цибуля на зелень, шніт – 4, 7-11, 24, 25, 31;

цибуля порей, єгипетська, рокамболь і інші – 4, 9-13, 31.

Овочі до столу та на зберігання:

томати, фізаліс – 18, 26-28, 31;

солодкий, гострий перець – 24-28;

огірки – 18, 24-28;

броколі, цвітна капуста – 4, 12, 13, 24, 25, 31;

рання капуста – 24, 25, 31;

кале, пок-чой та інша листова капуста – 7-11, 24, 25;

стеблова селера – 4, 7, 8, 12, 13, 31;

кабачки, патисони, гарбуз – 18, 24, 25;

квасоля, горох, сочевиця, нут 24, 25;

соняшник – 19, 20, 24, 25;

міцелій – 1, 2, 18-31.

Зелень та трави:

листовий салат – 7-11, 24, 25;

шпинат – 9-11, 18, 24, 25;

рукола, крес, листова гірчиця – 7-11, 18, 26-28;

мангольд та інші листові овочі – 7-13;

кріп та фенхель – 12, 13, 31;

петрушка, кінза та селера на листя – 7-11, 24, 25;

базилік, материнка, розмарин, інші трави – 21-23, 26-28;

лікарські та чайні культури – 19-23, 26-28;

мікрозелень – 4, 7-11.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 14, 15;

груша, айва – 4, 24, 25, 31;

волоський горіх, фундук – 12-15, 24, 25;

калина, шипшина, горобина, обліпиха – 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 29, 30;

глід – 9-11, 18-20, 26-28;

смородина – 4-8, 18-20, 26-28;

малина – 14, 15, 18, 26-28;

аґрус та інші ягідники – 4, 18, 26-28, 31;

виноград – 1, 2, 24-30.

Декоративні рослини:

однорічники – 12, 13, 18, 21-25;

цибулинні та бульбові – 4, 7, 8, 26-28;

трав’янисті багаторічники – 12, 13, 21-25;

хвойні – 21-23;

живі огорожі – 14, 15, 19-25;

чагарники та дерева – 1, 2, 4, 12, 13, 19-23, 29, 30;

ліани – 1, 2, 14, 15, 21-23, 29, 30;

газони – 1, 2, 9-11, 29, 30;

сидерати – 1, 2, 4, 9-13, 18, 26-31.

Найкращі дні для садових робіт у липні 2023: