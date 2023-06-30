Посівний календар на липень 2023 року: що садити та робити на городі
Поливи в липні – одна з найважчих робіт кожного дачника. Якщо краплинний полив у вас лише у планах, частково врятує мульчування. Кількість поливів замульчованих грядок у рази менша, ніж звичайних. Бур’яни після прополювання цілком згодяться для цієї справи. Крім того, саме в липні починається період переробки зібраного врожаю.
Але садові роботи лише цим не обмежуються. У липні можна продовжувати засівати культури на місце невдалих сходів або грядки, що звільняються після ранніх культур, висаджувати в теплиці овочі «другої хвилі», при належному догляді – продовжувати посадки саджанців із закритою кореневою системою. Коли саме все це варто робити, підкаже посівний календар від «Зеленої садиби».
Посівний календар на липень 2023 року
Сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 4, 7, 8, 12, 13, 18, 24-28, 31, несприятливі – 1, 2, 3, 5, 6, 16, 17, 29, 30.
Коренеплоди:
- картопля – 4, 7, 8;
- редис – 4, 18, 24-28, 31;
- морква, буряк, пастернак – 7, 8;
- редька, ріпа – 7, 8, 24-28, 31.
Цибулеві:
- цибуля на зелень, шніт – 4, 7-11, 24, 25, 31;
- цибуля порей, єгипетська, рокамболь і інші – 4, 9-13, 31.
Овочі до столу та на зберігання:
- томати, фізаліс – 18, 26-28, 31;
- солодкий, гострий перець – 24-28;
- огірки – 18, 24-28;
- броколі, цвітна капуста – 4, 12, 13, 24, 25, 31;
- рання капуста – 24, 25, 31;
- кале, пок-чой та інша листова капуста – 7-11, 24, 25;
- стеблова селера – 4, 7, 8, 12, 13, 31;
- кабачки, патисони, гарбуз – 18, 24, 25;
- квасоля, горох, сочевиця, нут 24, 25;
- соняшник – 19, 20, 24, 25;
- міцелій – 1, 2, 18-31.
Зелень та трави:
- листовий салат – 7-11, 24, 25;
- шпинат – 9-11, 18, 24, 25;
- рукола, крес, листова гірчиця – 7-11, 18, 26-28;
- мангольд та інші листові овочі – 7-13;
- кріп та фенхель – 12, 13, 31;
- петрушка, кінза та селера на листя – 7-11, 24, 25;
- базилік, материнка, розмарин, інші трави – 21-23, 26-28;
- лікарські та чайні культури – 19-23, 26-28;
- мікрозелень – 4, 7-11.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 14, 15;
- груша, айва – 4, 24, 25, 31;
- волоський горіх, фундук – 12-15, 24, 25;
- калина, шипшина, горобина, обліпиха – 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 29, 30;
- глід – 9-11, 18-20, 26-28;
- смородина – 4-8, 18-20, 26-28;
- малина – 14, 15, 18, 26-28;
- аґрус та інші ягідники – 4, 18, 26-28, 31;
- виноград – 1, 2, 24-30.
Декоративні рослини:
- однорічники – 12, 13, 18, 21-25;
- цибулинні та бульбові – 4, 7, 8, 26-28;
- трав’янисті багаторічники – 12, 13, 21-25;
- хвойні – 21-23;
- живі огорожі – 14, 15, 19-25;
- чагарники та дерева – 1, 2, 4, 12, 13, 19-23, 29, 30;
- ліани – 1, 2, 14, 15, 21-23, 29, 30;
- газони – 1, 2, 9-11, 29, 30;
- сидерати – 1, 2, 4, 9-13, 18, 26-31.
Найкращі дні для садових робіт у липні 2023:
- сапання бур’янів – 1-3, 5, 6, 9-11, 17, 29, 30;
- пророщування насіння – 4, 12, 13, 18, 24-28, 31;
- пікірування, проріджування – 4, 12, 13;
- поливи – 7, 8, 18, 26-28;
- підживлення органічними та зеленими добривами – 4, 7, 8, 12, 13, 16;
- підживлення мінеральними добривами – 18, 26-28, 31;
- компостування, закладка зелених добрив – 9-11, 17;
- обрізка, омолодження, формування – 4;
- стрижка газону, косовиця трав – 1, 2, 9-11, 16-18, 24, 25, 29, 30;
- прищипка, пасинкування – 17;
- боротьба з шкідниками та захворюваннями – 5, 6, 9-11, 14, 15, 17;
- профілактичні обробки – 1, 2, 14, 15, 21-23, 29, 30;
- заготівля живців та прикопування відводків – 4, 7, 8, 12, 13, 31;
- щеплення та окулювання – 26-28, 31;
- робота з водоймами – 7, 8, 16-18, 26-28;
- збір врожаю – 44-6, 9-15;
- збір квітів та лікарських трав – 3, 18-25;
- збір насіння – 3, 24, 25;
- консервація, сушіння – 1-6, 12-31;
- засолювання та квашення – 1-3, 29-31.