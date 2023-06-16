Жителям північних регіонів краще вирощувати сорти раннього терміну дозрівання

Ремонтантна малина на відміну від звичайних сортів може плодоносити наприкінці літа на пагонах поточного року, а на пагонах минулого року вона дає врожай на початку наступного літа. Тобто з куща ремонтантного сорту можна отримати за сезон два врожаї, хоча і менших, ніж за умови залишення лише одного врожаю. Якщо хочете двічі на рік насолоджуватися малиною, «Флорист-Х» розповідає, як це зробити.

Місце для малинника

Щоб отримувати два непогані врожаї ремонтантної малини, потрібно її правильно посадити. Малина, як і більшість рослин, любить сонце, і якщо вам потрібні два врожаї, саджайте кущі на освітлених місцях, де максимальна кількість сонця.

Особливості вирощування малини в холодному кліматі

Жителям північних регіонів краще вирощувати сорти раннього терміну дозрівання, щоб осінній урожай встиг сформуватися до заморозків. Продовжити вегетацію малини можна за допомогою нескладних агротехнічних прийомів.

Наприклад, ранньою весною, коли ще лежить сніг, посипте навколо кущів попелом: темний порошок притягуватиме сонячне проміння, сніг розтане швидше, і тала вода наситить кореневу систему малини вологою. Крім того, попіл – це чудове підживлення для всіх рослин, у тому числі й для малини.

Продовжити вегетацію малини восени можна, укриваючи її агроволокном. Цей спосіб прискорить дозрівання всіх ягід, що зав'язалися: просто накрийте шапки малини з ягодами шматком нетканого матеріалу. Коли восени почнуть дозрівати ягоди, не дозволяйте їм довго висіти на кущі, збирайте їх кожні 2-3 дні. Це стимулюватиме рослини наливати нові ягоди.

Обрізка ремонтантної малини

Той, хто збирає один урожай на рік, восени вирізує всі пагони вщент, не залишаючи пеньків. Наступного року пагони відростають, і восени на них формується новий врожай. Якщо ви хочете отримувати з кущів ремонтантної малини два врожаї за сезон, обрізати їх потрібно інакше: обрізати стебла, що відплодоносили, трохи нижче тієї частини, де формувалися ягоди. Наступного року на початку літа плодоноситиме саме нижня частина пагонів.

Поливання малини

Дуже важливі для плодоношення ремонтантної малини регулярні поливи та підживлення. Полив повинен бути достатнім, проте розводити в малиннику рідке багно неприпустимо.

Підживлення

До середини літа я вносимо під малину азотні добрива, які викликають гарний ріст, а вже з другої половини і восени підживлюємо фосфорно-калійним добривом, що не містить азоту. Для азотного підживлення можна використати настій пташиного посліду, розведеного водою у співвідношенні 1:20. Якщо ви використовуєте для удобрення коров'як, розводьте його 1:10.

Під час плодоношення нічим малину не удобрюємо, але коли зберемо весь урожай, вносимо в ґрунт комплексне швидкорозчинне фосфорно-калійне мінеральне добриво. Воно допоможе кущам добре перезимувати і наступного року знову рясно плодоносити.

Мульчування

Найкращий спосіб утримати вологу в малиннику – це замульчувати поверхню будь-якою органікою: торфом, компостом або скошеною травою. Під такою мульчею не розвиваються бур'яни, і волога довше утримується у ґрунті. До того ж після перепрівання трава стає відмінним добривом, що розпушує ґрунт.