Завдяки калійному підживленню бульби будуть ідеально рівними, великими

Якщо ви хочете виростити великі, рівні картоплини, слід під час цвітіння внести в ґрунт деревний попіл. У цьому органічному добриві є всі макро- та мікроелементи, які необхідні картопляним кущам для розвитку бульб. Внести попіл можна двома способами: у сухому вигляді та у вигляді розчину. Як правильно це зробити та що ще потрібно для багатого урожаю, розповідає «Флорист-Х».

Настій попелу

Рідке підживлення готується так: 1 кг деревного попелу (2 літрові банки) потрібно висипати в 10 л води, добре перемішати і настоювати протягом доби. Потім слід розчинити 1 л настою в 10 л води і провести кореневе підживлення картоплі. За два тижні цю процедуру треба повторити.

Сухе підживлення

Розсипте навколо кожного куща по склянці сухого просіяного попелу, намагаючись розподілити його рівномірно. Під час поливань та дощів добриво проникатиме до коріння та живитиме рослини. Розсипавши по грядці попіл на самому початку зростання, коли із землі почнуть з'являтися сходи, ви забезпечите картоплю добривом на весь сезон. Але якщо ви пропустите цей момент, доведеться робити подвійне рідке підживлення з інтервалом у 14 днів.

Завдяки калійному підживленню бульби будуть ідеально рівними, великими, і ви зможете зібрати по відру картоплі з кожного куща.

Умови для вирощування великих бульб

Щоб виростити великі бульби, потрібно дотримуватись певної схеми посадки. Дистанція між кущами має бути близько метра. Чим більше буде на картоплі зеленої маси, тим більшими будуть її бульби.

Однак насамперед розмір бульб залежить від сорту картоплі. Є сорти, які можуть заповнити дванадцятилітрове відро 12 бульбами, але щоб виростити такі гіганти потрібно дуже постаратися.

Урожай картоплі безпосередньо залежить і від умов, в яких ви живете: чим спекотніший клімат, тим дрібнішими будуть бульби, тому що при температурі вище +36⁰C коренева система картоплі перегрівається і розвиток бульб припиняється. Крім того, землю доводиться постійно зволожувати.

Для збереження вологи в землі варто мульчувати картопляну ділянку. Мульча не тільки перешкоджає швидкому випаровуванню з ґрунту вологи, а й стримує зростання бур'янів, а після перепрівання дає додаткове живлення бульбам. У сирому кліматі, де земля постійно зволожується дощами, виростити велику картоплю набагато легше, та й у мульчуванні немає необхідності. У таких умовах мульча лише нашкодить, оскільки земля під нею буде не вологою, а мокрою.