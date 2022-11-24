Якщо зберігати картоплю неправильно взимку, то вона змінить не лише смак, але й свої властивості

Картопля – один з тих овочів, який українці їдять найчастіше. На зиму запаси картоплі можна зберігати як у приватному будинку, так і в квартирі, якщо підготувати для цього правильні умови. Але іноді так трапляється, що після зберігання картоплі взимку вона стає солодкою на смак. Чому так трапляється і що робити, аби уникнути такої різкої зміни стану і смаку картоплі, розповідає Ukr.Media.

Чому картопля стає солодкою після заморозків

Якщо картоплю довго зберігати за температури від 0 до +9°С або під час заморозків, її смак починає змінюватися. Усе через крохмаль, якого у цьому овочі приблизно 20%. Він складається з великої кількості молекул глюкози, з'єднаних в один ланцюжок.

Коли на крохмаль впливає низька температура, то ці 20%, які містяться у картоплі, розщеплюються і отримується сахароза, через це картопля й стає солодкою. Поступово у такої картоплі змінюються не лише смакові якості, але й зовнішні, а також вона стає менш корисною.

Чи можна вживати у їжу солодку картоплю

Солодка картопля подобається не усім, але їсти її можна, тому що токсичні речовини не з'являються під впливом низьких температур.

Якщо картопля стала солодкою, то прибрати нестандартний для овоча смак можна за допомогою спецій, різних квашених продуктів або за допомогою оцту, якщо додати одну столову ложку під час варіння.

Чи можна використовувати для посадки солодку картоплю

Щоб зрозуміти, чи можна садити солодку картоплю, потрібно її перевірити. Слід потримати картоплю, яку принесли з льоху, кілька днів у теплому місці. Якщо вона замерзла, то у розрізі у неї буде рожевий колір, вона стане м'якою і дуже швидко зіпсується.

Під час морозу у картоплі утворюються маленькі кристали льоду, які виробляють ферменти, а вони, своєю чергою, перетравлюють коренеплід. У такому випадку вона не придатна для посадки.

Але трохи підморожену картоплю, не мертву, можна садити у ґрунт. До того ж, врожайність її не падає, а залишається на колишньому рівні.

Як зберігати картоплю, щоб вона не замерзла

Існує кілька правил, яких варто дотримуватися під час збергіання картоплі вдома, щоб вона не перемерзала і не міняла свій смак. Ось основні з них:

Місце зберігання картоплі потрібно ретельно утеплити і зробити там вентиляцію. Вологість повітря має бути не меншою за 85%. Температура у місці зберігання картоплі має триматися близько 3-4°С. У такому випадку поживні речовини залишаться в картоплі, а бульби будуть поглинати мінімальну кількість кисню. Зберігати можна лише суху картоплю у сітках або мішках, які пропускають кисень. Температура у місці зберігання не повинна змінюватися, щоб картопля не почала проростати. Щоб зберегти картоплю до літа, потрібно дотримуватися певного температурного режиму, який не має перевищувати 1°С тепла. Якщо зберігати картоплю за температури у 3°С, то вона буде швидко зростати.

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