Посівний календар на серпень 2023 року: що садити та робити на городі
Кабачки, томати, огірки, сливи, абрикоси, персики, яблука зріють одночасно і вимагають збору і переробки врожаю. Тим часом на грядках і в саду безліч рослин, які треба поливати, полоти, захищати від хвороб і шкідників. Крім того, пора подумати і про врожай майбутнього сезону, адже більшість плодових дерев і чагарників в цей час закладають плодові бруньки наступного року. Загалом, роботи в саду і на городі в серпні не менше, ніж в посівну. Коли і що найкраще садити та робити на городі і в саду у серпні 2023 року, підкаже посівний календар від «Зеленої садиби».
Посівний календар на серпень 2023 року
4, 5, 8, 9, 13, 14, 20-24, 27, 28, 31 серпня – загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин; 1-3, 15, 16, 25, 26, 29, 30 серпня – несприятливі.
Коренеплоди:
- редис – 4-9, 13, 14, 20-22, 27, 28, 31;
- картопля – 4, 5, 13, 14;
- буряк, морква, пастернак – 4, 5, 13, 14, 23, 24, 31;
- редька – 8, 9, 20-22, 27, 28.
Цибулеві:
- цибуля на зелень – 6-9, 20-22, 27, 28, 31;
- декоративно-їстівні цибулі – 4-9, 13, 14, 27, 28.
Овочі до столу та на зберігання:
- томати, фізаліс – 13, 14, 23, 24, 27, 28;
- солодкий, гострий перець – 20-24;
- огірки – 13, 14, 20-24, 31;
- рання капуста – 20-22, 27, 28;
- кале, пак-чой, інша листова капуста – 4-7, 20-22, 31;
- кабачки, патисони, гарбуз – 13, 14, 20-22;
- стручкові (квасоля, горох і ін.) – 20-22;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 20-24, 27, 28;
- міцелій – 17-24, 27, 28, 31.
Зелень та трави:
- листовий салат – 6-9, 20-22, 31;
- шпинат – 6, 7, 20-22, 31;
- рукола, крес, листова гірчиця – 4-7, 13, 14, 23, 24, 31;
- мангольд та інші листові овочі – 4-9, 31;
- щавель – 8, 9, 23, 24;
- кріп та фенхель – 8, 9, 27, 28;
- петрушка, кінза та селера на листя – 20-22, 31;
- базилік, материнка, розмарин, інші пряні трави – 18, 19, 23, 24, 31;
- лікарські та чайні культури – 17-19, 23, 24;
- мікрозелень – 6, 7, 20-22, 27, 28.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 10-14;
- яблуня – 8, 9, 27, 28;
- груша, айва – 20-22, 27, 28;
- абрикос, вишня, слива, персик – 8, 9, 20-22;
- черешня – 8, 9, 17;
- волоський горіх, фундук – 8-12, 20-22;
- калина, шипшина, горобина, обліпиха – 4, 5, 8, 9, 13, 14, 31;
- глід – 6, 7, 13, 14, 17, 23, 24;
- малина – 10-14, 23, 24;
- смородина – 4, 5, 13, 14, 17, 23, 24, 27, 28, 31;
- аґрус та інші ягідники – 13, 14, 23, 24, 27, 28;
- виноград – 20-24.
Декоративні рослини:
- однорічники – 8, 9, 13, 14, 18-22;
- цибулинні та бульбові – 4, 5, 23, 24, 27, 28, 31;
- трав’янисті багаторічники – 8, 9, 13, 14, 18-22;
- хвойні – 18, 19;
- живі огорожі – 10-12, 17-22;
- чагарники та дерева – 4, 5, 8, 9, 17-22, 31;
- ліани – 10-12, 18, 19;
- газони – 6, 7;
- сидерати – 6, 7, 20-24, 27, 28.
Найкращі дні для садових робіт у серпні 2023 року:
- розпушування та робота з ґрунтом – 6, 7, 16;
- пророщування насіння – 8, 9, 13, 14, 20-24, 27, 28;
- пікірування, проріджування – 8, 9;
- поливи – 4, 5, 13, 14, 23, 24;
- підживлення органічними добривами – 4, 5, 8, 9, 13, 14;
- підживлення мінеральними добривами – 23, 24, 27, 28, 31;
- компостування, закладка зелених добрив – 6, 7, 16;
- обрізка, омолодження, формування – 1;
- стрижка газону, косовиця трав – 6, 7, 13, 14, 16, 20-22, 25, 26;
- прищипка, пасинкування – 16;
- підв’язка, встановлення опор – 1, 8, 9, 20-22, 27, 28;
- боротьба зі шкідниками та хворобами – 2, 3, 6, 7, 10-12, 15, 26;
- профілактичні обробки – 10-12, 18, 19, 25, 26;
- заготівля живців та прикопування відводків – 4, 5, 8, 9, 27, 28, 31;
- щеплення та окулюрування – 23, 24, 27, 28, 31;
- збір насіння – 1, 20-22;
- збір квітів та лікарських трав – 13-22;
- збір врожаю – 2, 3, 6-12, 15, 16;
- консервація, сушіння – 1-3, 8-31;
- засолювання та квашення – 25-28.