Роботи в саду і на городі в серпні не менше, ніж в посівну

Кабачки, томати, огірки, сливи, абрикоси, персики, яблука зріють одночасно і вимагають збору і переробки врожаю. Тим часом на грядках і в саду безліч рослин, які треба поливати, полоти, захищати від хвороб і шкідників. Крім того, пора подумати і про врожай майбутнього сезону, адже більшість плодових дерев і чагарників в цей час закладають плодові бруньки наступного року. Загалом, роботи в саду і на городі в серпні не менше, ніж в посівну. Коли і що найкраще садити та робити на городі і в саду у серпні 2023 року, підкаже посівний календар від «Зеленої садиби». Посівний календар на серпень 2023 року 4, 5, 8, 9, 13, 14, 20-24, 27, 28, 31 серпня – загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин; 1-3, 15, 16, 25, 26, 29, 30 серпня – несприятливі. Коренеплоди: редис – 4-9, 13, 14, 20-22, 27, 28, 31;

картопля – 4, 5, 13, 14;

буряк, морква, пастернак – 4, 5, 13, 14, 23, 24, 31;

редька – 8, 9, 20-22, 27, 28. Цибулеві: цибуля на зелень – 6-9, 20-22, 27, 28, 31;

декоративно-їстівні цибулі – 4-9, 13, 14, 27, 28. Овочі до столу та на зберігання: томати, фізаліс – 13, 14, 23, 24, 27, 28;

солодкий, гострий перець – 20-24;

огірки – 13, 14, 20-24, 31;

рання капуста – 20-22, 27, 28;

кале, пак-чой, інша листова капуста – 4-7, 20-22, 31;

кабачки, патисони, гарбуз – 13, 14, 20-22;

стручкові (квасоля, горох і ін.) – 20-22;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 20-24, 27, 28;

міцелій – 17-24, 27, 28, 31. Зелень та трави: листовий салат – 6-9, 20-22, 31;

шпинат – 6, 7, 20-22, 31;

рукола, крес, листова гірчиця – 4-7, 13, 14, 23, 24, 31;

мангольд та інші листові овочі – 4-9, 31;

щавель – 8, 9, 23, 24;

кріп та фенхель – 8, 9, 27, 28;

петрушка, кінза та селера на листя – 20-22, 31;

базилік, материнка, розмарин, інші пряні трави – 18, 19, 23, 24, 31;

лікарські та чайні культури – 17-19, 23, 24;

мікрозелень – 6, 7, 20-22, 27, 28. Ягідно-плодовий сад: суниця та полуниця – 10-14;

яблуня – 8, 9, 27, 28;

груша, айва – 20-22, 27, 28;

абрикос, вишня, слива, персик – 8, 9, 20-22;

черешня – 8, 9, 17;

волоський горіх, фундук – 8-12, 20-22;

калина, шипшина, горобина, обліпиха – 4, 5, 8, 9, 13, 14, 31;

глід – 6, 7, 13, 14, 17, 23, 24;

малина – 10-14, 23, 24;

смородина – 4, 5, 13, 14, 17, 23, 24, 27, 28, 31;

аґрус та інші ягідники – 13, 14, 23, 24, 27, 28;

виноград – 20-24. Декоративні рослини: однорічники – 8, 9, 13, 14, 18-22;

цибулинні та бульбові – 4, 5, 23, 24, 27, 28, 31;

трав’янисті багаторічники – 8, 9, 13, 14, 18-22;

хвойні – 18, 19;

живі огорожі – 10-12, 17-22;

чагарники та дерева – 4, 5, 8, 9, 17-22, 31;

ліани – 10-12, 18, 19;

газони – 6, 7;

сидерати – 6, 7, 20-24, 27, 28. Найкращі дні для садових робіт у серпні 2023 року: розпушування та робота з ґрунтом – 6, 7, 16;

пророщування насіння – 8, 9, 13, 14, 20-24, 27, 28;

пікірування, проріджування – 8, 9;

поливи – 4, 5, 13, 14, 23, 24;

підживлення органічними добривами – 4, 5, 8, 9, 13, 14;

підживлення мінеральними добривами – 23, 24, 27, 28, 31;

компостування, закладка зелених добрив – 6, 7, 16;

обрізка, омолодження, формування – 1;

стрижка газону, косовиця трав – 6, 7, 13, 14, 16, 20-22, 25, 26;

прищипка, пасинкування – 16;

підв’язка, встановлення опор – 1, 8, 9, 20-22, 27, 28;

боротьба зі шкідниками та хворобами – 2, 3, 6, 7, 10-12, 15, 26;

профілактичні обробки – 10-12, 18, 19, 25, 26;

заготівля живців та прикопування відводків – 4, 5, 8, 9, 27, 28, 31;

щеплення та окулюрування – 23, 24, 27, 28, 31;

збір насіння – 1, 20-22;

збір квітів та лікарських трав – 13-22;

збір врожаю – 2, 3, 6-12, 15, 16;

консервація, сушіння – 1-3, 8-31;

засолювання та квашення – 25-28.

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