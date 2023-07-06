Краще буде, якщо ґрунт промочується на глибину 0,3-0,4 м

Вирощуючи червону смородину або порічку, всі прагнуть отримати врожай смачних і великих ягід. На жаль, такий результат виходить не завжди. Основною помилкою при вирощуванні червоної смородини є неправильний полив, пише Ukr.Media.

По-перше, в цій ситуації економити не можна. Особливо це стосується періодів, коли на чагарнику з'являються зав'язі й утворюються ягоди. Нестача рідини в цей період призведе до того, що ягоди виростуть дрібними.

Полив проводять регулярно на початку літа, коли з'являються зав'язі, і в середині сезону, коли наливаються ягоди. На кожен квадратний метр потрібно 2-3 відра води.

Краще буде, якщо ґрунт промочується на глибину 0,3-0,4 м. Дотримання таких правил дасть змогу зібрати врожай великих і смачних ягід.