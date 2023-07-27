Обрізка троянд після цвітіння влітку проводиться послідовно – по мірі того, як відцвітають бутони

Посадивши троянди, часом замість розкішного куща ми спостерігаємо розпатлану малопривабливу рослину з пожовклими залишками бутонів. Якщо всі інші умови догляду за трояндами дотримані, то причина такої картини – неправильна або несвоєчасна обрізка троянд після цвітіння. А як це робити правильно і навіщо, розповідає Agromarket.

Основні правила обрізки троянд

Основних правил лише два: проводьте обрізку тільки в сухий і ясний день і не захоплюйтеся особливо процесом, оскільки видалення надмірної довжини пагонів або кількості бруньок може повністю припинити розвиток куща.

Як правильно обрізати троянди після цвітіння, залежить від їхнього різновиду:

1. Плетисті та ґрунтопокривні. Це троянди з найпотужнішим цвітінням, у яких квіткові бруньки утворюються на зрілих пагонах, що виросли за останні три роки. Тому на цих видах троянд зрізаються тільки зів'ялі або відцвітаючі бутони, а всі пагони залишаються неушкодженими.

2. Чайні та чайно-гібридні. Цьому різновиду троянд важливо допомогти сформувати кущ. Після цвітіння зрізаються квіти, що засихають, і пагони, що ростуть у напрямку всередину куща. Зрізи потрібно робити не нижче п'ятого повноцінного листка над коренем.

3. Бордюрні та горщикові. У цих троянд обрізаються тільки відцвілі бутони так, щоб не зачепити стебла.

4. Флорибунди. У зрілих добре сформованих кущів видаляються центральні стебла (на висоту 4-5 повноцінних листів від кореня), а бічні – на висоту 1-2 листів.

Підготовка інструментів для обрізки троянд

Секатор та садові ножиці, що використовуються для обрізки троянд, повинні бути гостро заточені та продезинфіковані. Якісне заточування гарантує рівний і мінімально травматичний зріз, через який рослина не втрачатиме багато вологи. Обробка лез антисептиком зводить до нуля вірогідність взаємного зараження рослин.

Особливу увагу приділіть дезінфекції інструментів після обрізки троянд або інших рослин, у яких спостерігаються ознаки хвороби. Для будь-яких процедур з такими екземплярами бажано виділити окремий набір інструментів або обробляти їх за допомогою кип'ятіння.

Техніка обрізки троянд після цвітіння

Обрізка троянд після цвітіння влітку проводиться послідовно – по мірі того, як відцвітають бутони. Це необхідно для підтримки декоративності куща та для профілактики хвороб і зараження шкідниками. Квіти, що засихають, особливо в сиру погоду, часто стають живильним середовищем для збудників захворювань троянд і осередком поширення попелиці, павутинного кліща, листовійки та інших шкідників.

Незалежно від різновиду троянд, обрізати квіти потрібно на етапі в'янення. При пізнішій обрізці на місці бутонів формуються насіннєві коробочки, які споживають дуже багато ресурсів. Залишені на стеблах, вони знижують інтенсивність і пишність цвітіння та уповільнюють дозрівання пагонів поточного року, що може призвести взимку до вимерзання куща. Сухі пагони (старі, зламані, хворі) обрізаються повністю, до «живої» ділянки, а місце зрізу присипається товченим вугіллям, попелом або замазується варом.

Обрізка троянд під час цвітіння, коли бутони тільки почали в'янути і ще не втратили своєї естетичності, рекомендується тільки в літній час і тільки для тих різновидів, яким властиве повторне цвітіння. Така процедура стимулює нову хвилю бутонізації і здатна суттєво продовжити загальну тривалість цвітіння. На інших видах троянд можна залишити квіти на кущах доти, доки вони зберігають декоративність.

Ще один нюанс – кут зрізу. У період опадів рекомендується зрізати стебла під кутом в 45 градусів. Це дозволить конденсату або воді стікати зі зрізу і мінімізувати ймовірність загнивання травмованого пагона. А в дуже суху погоду зріз краще зробити перпендикулярно до стебла — це зменшить площу зрізу і, відповідно, швидкість випаровування вологи.