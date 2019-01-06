Постраждалим в аварії з автоцистерною на Львівщині збирають гроші на лікування

СуспільствоЮлія Девда, 6 січня12920

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Постраждалим в аварії з автоцистерною на Львівщині збирають гроші на лікування
фото поліції
Смертельна ДТП трапилась на трасі Львів-Шегині 3 січня

Трьом постраждалим під час смертельної ДТП із автоцистерною на Львівщині збирають гроші на лікування. Про це на своїй сторінці у Facebook написала двоюрідна сестра одного з постраждалих пасажирів Тетяна Церковнюк.

У ДТП, що трапилася 3 січня, на трасі Львів-Шегині, загинули двоє хлопців з Івано-Франківщини, ще десятеро осіб перебувають в лікарні Серед тих, хто постраждав – троє жителів Івано-Франківської області: молодший брат, тато й друг одного з загиблих в аварії хлопців. Зараз вони перебувають в лікарні з травмами та потребують фінансової допомоги.

За словами Тетяни Церковнюк, її брат Роман Лукань перебуває в реанімаційному відділенні Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги із черепно-мозковою травмою, переломом тазу й гематомами. За два дні на його лікування небайдужі зібрали майже 30 тисяч гривень. Наразі рідні Романа не уточнюють суму коштів, потрібну на його лікування, однак зазначають: попереду – операції і тривала реабілітація.

Рахунок, на який ви можете надсилати гроші:

ПРИВАТБАНК:

5168 7573 7349 4717 – Міглачова Дарія Юріївна (двоюрідна сестра Романа)

5168 7554 1851 4887 – Артемчук Аліна Михайлівна (для родини загиблого в аварії хлопця Мустафи)

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